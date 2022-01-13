Ordu’da dehşete düşüren olay! Çocuklarının annesi Elvan’ı ‘borç para’ yüzünden diri diri yaktı

Elvan Sözkesen'in geçen günlerde Erkan Emiroğlu'nun kendisini tehdit etmesi üzerine adliyeye giderek suç duyurusunda bulunduğu ve olay sırasında imza için adliyeye gideceği belirtildi.



Bu arada Erkan Emiroğlu ile Elvan Sözkesen'in binaya girip çıktığı anlar da, güvenlik kamerasına yansıdı.