İşte 2021'in en sıcak ve en soğuk ili! En çok yağmur nereye yağtı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2021'in en uç meteorolojik değerleni açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, en sıcak ve en soğuk ili açıkladı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçen yıl en sıcak günün 49,1 dereceyle 20 Temmuz'da Şırnak'ın Cizre ilçesinde, en soğuk günün ise eksi 39,2 dereceyle 23 Ocak'ta Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Bezirhane köyünde yaşandığını açıkladı.
Bakan Kurum, yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yılına ait en uç meteorolojik değerlerin yer aldığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerini paylaştı. Kurum, Türkiye genelinde 1888 gözlem istasyonundan alınan verilerin değerlendirilerek, 2021 yılı meteorolojik uç değerlerin hazırlandığını belirtti. Kurum, geçen yıl en sıcak günün 49,1 dereceyle 20 Temmuz'da Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşandığını, aynı gün ikinci ölçülen en yüksek sıcaklık değerinin 47,8 dereceyle Diyarbakır Bismil'de, üçüncü ölçülen en yüksek sıcaklık değerinin de 47 derece ile Mardin Nusaybin'de olduğunu belirtti. Kurum, il merkezlerinde ölçülen en yüksek sıcaklığın ise Aydın'da gerçekleştiğini, 3 Ağustos'ta kentteki termometrelerin 45,1 dereceyi gösterdiğini kaydetti.
EN SOĞUK İL MERKEZİ AĞRI OLDU
2021 yılının en soğuk gününün ise 23 Ocak'ta, deniz seviyesinden 2 bin 55 metre yüksekte olan Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Bezirhane köyünde yaşandığını belirten Bakan Kurum "Geçen yılın en soğuk gününü yaşayan Bezirhane köyünde termometreler eksi 39,2 dereceyi gösterdi. İkinci ölçülen en düşük sıcaklık değeri ise eksi 36 derece ile yine aynı gün, deniz seviyesinden bin 745 metre yüksekte olan Ağrı Taşlıçay'da ölçüldü. Eksi 36 dereceyi yine aynı gün deniz seviyesinden bin 830 metre yüksekteki Erzurum Tekman Hacı Ömer Köyü gördü. İl merkezlerinde ölçülen en düşük sıcaklık değeri ise Ağrı'ya ait. Ağrı'da 23 Ocak'ta termometreler eksi 34,5 dereceyi gösterdi" dedi.
EN ÇOK YAĞIŞ ANTALYA KEMER'DE
Bakan Kurum, geçen sene Türkiye'nin sel felaketleriyle mücadele ettiğini, yılın günlük toplam yağış miktarında rekorun, Antalya'ya ait olduğunu belirterek, "Antalya Kemer Ovacık Köyü'nde 31 Aralık günü metrekareye 396,1 kilogram yağış düştü. İkinci en yüksek yağış miktarı ise aynı gün metrekareye 337,4 kilogram ile Antalya Korkuteli Orman Sahası istasyonunda ölçüldü.
Üçüncü en yüksek yağış ise Bartın'a ait. Bartın ili Ulus ilçesi Ceyüpler köyünde 11 Ağustos'ta metrekareye 302,4 kilogram yağış düştü. İl merkezlerinde kaydedilen en yüksek günlük toplam yağış ise 24 Eylül'de 141,6 kilogram ile Rize'de gerçekleşti" açıklamasında bulundu.
EN YÜKSEK KAR KALINLIĞI KİRAPİT TEPESİ'NDE
2021 yılının en yüksek kar kalınlığının ise 21 Şubat'ta deniz seviyesinden 2 bin 599 metre yükseklikte bulunan Van Bahçesaray Kirapit Tepesi'nde, 200 santimetre olarak ölçüldüğünü açıklayan Bakan Kurum, deniz seviyesinden 2 bin 230 metre yüksekteki Rize'nin İkizdere Çağrankaya Yaylası'nda ise 23 Ocak'ta yapılan ölçümde kar kalınlığının, 196 santimetre olduğunu belirtti. Kurum, il merkezleri içinde en fazla kar yüksekliğinin ise 190 santimetre ile 20 Ocak'ta, Bitlis'te ölçüldüğünü kaydetti.
RÜZGAR HIZI BOLKAR DAĞI'NDA SAATTE 176 KİLOMETREYE ULAŞTI
Rüzgarın hızının 27 Ocak'ta zirveye ulaştığını, Niğde Ulukışla'nın Bolkar Dağı'nda rüzgar hızının saatte 176 kilometre olarak ölçüldüğünü belirten Bakan Kurum, "Aynı tarihte Ordu Kabadüz Çambaşı Kayak Merkezi'nde rüzgarın hızı saatte 175 kilometre olurken, aynı gün Giresun Dereli Kümbet Yaylası'nda rüzgar hızı değerinin saatte 161,6 kilometre olduğu görüldü. İl merkezlerinde ise en yüksek rüzgar hızı 12 Mart'ta saatte 122,2 kilometre ile Kahramanmaraş'ta ölçüldü" dedi.
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