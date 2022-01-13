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Son dakika: Mersin'de 3.9 büyüklüğünde deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.01.2022
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Son dakika: Mersin’de 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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