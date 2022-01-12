Sivas’ta çöplükte bulunan yaralı köpeğin imdadına jandarma yetişti
Sivas’ın Gürün ilçesinde jandarma ekiplerince çöplükte yaralı halde yavru köpek bulundu. Köpek tedavisi yapılmak üzere veteriner hekime götürüldü. Yavru köpek tedvilerinin ardından barınağa teslim edilecek.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soğuk il yağışlı havada hayat savaşı veren sokak hayvanlarını unutmadı.
VETERİNERE GÖTÜRÜLDÜ
Gürün ilçesi çöplük mevkiinde kar ve soğuktan etkilenen köpeklere mama bırakan ekiplerin dikkatini bir yavru köpek çekti. Köpeğin çöplükte cam parçalarından sırtından ve boynundan yaralandığını fark eden ekipler harekete geçti.
Yavru köpek bulunduğu yerden alınarak tedavi edilmek üzere veteriner hekime götürülerek tedavisi yaptırıldı.
BARINAĞA TESLİM EDİLECEK
Yaralı hayvanın tedavi işlemlerinin ardından Sivas Belediyesi barınak müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Ayrıca çöplükte olan yavru köpekler ile ilgili Gürün Belediyesine bilgi verilerek bakım ve kontrollerinin yapılması sağlandığı bildirildi.
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