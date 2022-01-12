Sivas’ta çöplükte bulunan yaralı köpeğin imdadına jandarma yetişti

BARINAĞA TESLİM EDİLECEK

Yaralı hayvanın tedavi işlemlerinin ardından Sivas Belediyesi barınak müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Ayrıca çöplükte olan yavru köpekler ile ilgili Gürün Belediyesine bilgi verilerek bakım ve kontrollerinin yapılması sağlandığı bildirildi.