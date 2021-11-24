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Kadıköy metro saldırganı kimdir, kimliği belli oldu mu? Kadıköy metrosunda kadına alçak saldırı!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.11.2021
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Kadıköy metro saldırganı kimdir, kimliği belli oldu mu? Kadıköy metrosunda kadına alçak saldırı!

Kadıköy saldırganı kimdir, kimliği belli oldu mu? Sorusunun yanıtı yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bir şahıs, tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savurdu. Korku dolu dakikaların yaşanadığı anlar yolcular tarafından kameraya alındı. Olay sonrası polis saldırganın peşine düşerken, saldırganın kimliği merak ediliyor. İşte, Kadıköy metro saldırganı kimdir, kimliği belli oldu mu? Kadıköy metrosunda kadına alçak saldırı...

Kadıköy metro saldırganı kimdir, kimliği belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kadıköy - Tavşantepe metrosunda yaşanan olay gündeme bomba gibi düştü. Olay, akşam saatlerinde Kadıköy-Tavşantepe metrosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seferini gerçekleştiren metro Bostancı durağına geldiği sırada yolculuk eden bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle genç kadınla tartışmaya başladı.İşte, Kadıköy metro saldırganı kimdir, kimliği belli oldu mu? Kadıköy metrosunda kadına alçak saldırı!

Olay, akşam saatlerinde Kadıköy-Tavşantepe metrosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seferini gerçekleştiren metro Bostancı durağına geldiği sırada yolculuk eden bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle genç kadınla tartışmaya başladı.

BIÇAKLA GENÇ KADININ ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Tartışmanın büyümesiyle şüpheli şahıs yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak genç kadının üzerine yürüyerek hakaretler savurdu. Çevredeki vatandaşların çaresizce izlediği korku dolu anlar saldırgan şahsın durakta inmesiyle son buldu.

Yaşanan o korku dolu dakikalar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİ ŞAHSI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Görüntüler sosyal medyada da paylaşılırken, Bostancı İstasyonu'na giden polis ekipleri, durak ve araç kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma devam ediyor.

KADIKÖY METRO SALDIRGANI KİMDİR, KİMLİĞİ BELLİ OLDU MU?

Saldırganın kimliği henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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