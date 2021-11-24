Kadıköy metro saldırganı kimdir, kimliği belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kadıköy - Tavşantepe metrosunda yaşanan olay gündeme bomba gibi düştü. Olay, akşam saatlerinde Kadıköy-Tavşantepe metrosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seferini gerçekleştiren metro Bostancı durağına geldiği sırada yolculuk eden bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle genç kadınla tartışmaya başladı.İşte, Kadıköy metro saldırganı kimdir, kimliği belli oldu mu? Kadıköy metrosunda kadına alçak saldırı!

Olay, akşam saatlerinde Kadıköy-Tavşantepe metrosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seferini gerçekleştiren metro Bostancı durağına geldiği sırada yolculuk eden bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle genç kadınla tartışmaya başladı.