Antalya’da özel halk otobüsü kazası! 9 araca çarptı: 5 yaralı





'OTOBÜS ANİDEN ŞAHLANIP HIZLANDI'



Otobüs şoförü Cengiz Akıcı, polise verdiği ifadesinde, "Duraktan yolcu alıp, hareket ettim. Daha sonra otobüs aniden şahlanıp, hızlandı. Frene bastım ancak otobüs durmak bilmedi. Kontağı kapattım ancak olanlar oldu. Çok üzgünüm" dedi.