Antalya'da özel halk otobüsü kazası! 9 araca çarptı: 5 yaralı
Antalya'da, duraktan yolcu alan sürücüsünün kontrolünden çıkan, Büyükşehir Belediyesi'ne ait özel halk otobüsü, 9 araca çarptı. Kazada Muratpaşa Emniyet Müdürü Zafer Kunduz'un koruma polisi Gökhan Öztürk dahil 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1366 Sokak'ta meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait, Uncalı- Lara hattında çalışan 07 AU 0452 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Cengiz Akıcı, duraktan yolcu alıp hareket etti. Bu sırada Akıcı'nın kontrolünden çıkan otobüs, 9 araca çarpıp, kaldırıma çıktı.
Kazada Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürü Zafer Kunduz'un koruma polisi Gökhan Öztürk'ün de aralarında olduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
'OTOBÜS ANİDEN ŞAHLANIP HIZLANDI'
Otobüs şoförü Cengiz Akıcı, polise verdiği ifadesinde, "Duraktan yolcu alıp, hareket ettim. Daha sonra otobüs aniden şahlanıp, hızlandı. Frene bastım ancak otobüs durmak bilmedi. Kontağı kapattım ancak olanlar oldu. Çok üzgünüm" dedi.
Cengiz Akıcı'nın polisteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
'İYİYİM İYİYİM, FREN PATLADI'
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Uncalı- Lara hattında çalışan 07 AU 0452 plakalı halk otobüsündeki kaza anı ve yaşananlar, hem araç kamerasına hem de Büyükşehir Toplu Ulaşım Merkezi İzleme Merkezi'ndeki monitöre saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde otobüs şoförü Cengiz Akıcı, yolcu aldıktan sonra ilerlerken dubaya çarpıp panikleyince aracın direksiyonunu kaldırıma çeviriyor. Otobüsteki yolcular çığlık atarken, Akıcı'nın ağaçlara, araçlara ve direklere çarpan aracı güçlükle durdurduğu görülüyor.
Otobüsteki bir yolcunun, sürücünün yanına gelip "İyi misin?" diye sorduğu, paniği atlatan Akıcı'nın, "İyiyim iyiyim, fren patladı" yanıtı görüntülere yansıdı.
Kaza anı ve sonrası yaşananlar otobüsün 3 ayrı kamerasınca kaydedildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Özel hastanede Covid testi ücretli mi? Özel hastanede korona test ücreti ne kadar, kaç saatte çıkıyor?
- Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi açıklandı! Dünyanın en güçlü hava kuvveti hangi ülkede? Türkiye listede kaçıncı sırada?
- Survivor ne zaman başlayacak? 2022 Survivor All-Star ilk bölüm ne zaman başlar?
- İşçilere yüzde 65,67 zam, 400 lira erzak çeki! Anlaşma sağlandı! İşte 2022 maaş miktarı!
- EKPSS tercih son gün ne zaman? 2022 EKPSS tercihleri nasıl yapılır? Atamalar ne zaman olacak?
- Cem Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında? F2’de yarışacak Cem Bölükbaşı hangi takımda?
- POMEM başvuru sonuçları sorgulama: 28. Dönem POMEM sınavı ne zaman? Sınav ücreti ne kadar?
- Boji’yi sahiplenen Ömer Koç kimdir, kaç yaşında? Ömer Koç ne iş yapıyor?
- Emekli öğretmenlere son dakika müjdesi! 3600 ek gösterge ile gelirler artacak! Emekli öğretmen maaşları...
- Tam kapanma olacak mı? Cumartesi – Pazar kapanma var mı? Yeni yasaklar gelecek mi?
- MSÜ başvuru başladı mı? 2022 MSÜ başvuru tarihi ne zaman? MSÜ sınav ücreti ne kadar? ÖSYM takvimi!
- Büyükannenin hayaleti fotoğrafa yansıdı! Bilim insanlarını bile şaşırtan olay tüyleri ürpertti