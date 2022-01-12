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Antalya'da özel halk otobüsü kazası! 9 araca çarptı: 5 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.01.2022 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022
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Antalya’da özel halk otobüsü kazası! 9 araca çarptı: 5 yaralı

Antalya'da, duraktan yolcu alan sürücüsünün kontrolünden çıkan, Büyükşehir Belediyesi'ne ait özel halk otobüsü, 9 araca çarptı. Kazada Muratpaşa Emniyet Müdürü Zafer Kunduz'un koruma polisi Gökhan Öztürk dahil 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1366 Sokak'ta meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait, Uncalı- Lara hattında çalışan 07 AU 0452 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Cengiz Akıcı, duraktan yolcu alıp hareket etti. Bu sırada Akıcı'nın kontrolünden çıkan otobüs, 9 araca çarpıp, kaldırıma çıktı.

Kazada Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürü Zafer Kunduz'un koruma polisi Gökhan Öztürk'ün de aralarında olduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



'OTOBÜS ANİDEN ŞAHLANIP HIZLANDI'

Otobüs şoförü Cengiz Akıcı, polise verdiği ifadesinde, "Duraktan yolcu alıp, hareket ettim. Daha sonra otobüs aniden şahlanıp, hızlandı. Frene bastım ancak otobüs durmak bilmedi. Kontağı kapattım ancak olanlar oldu. Çok üzgünüm" dedi.

Cengiz Akıcı'nın polisteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

'İYİYİM İYİYİM, FREN PATLADI'
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Uncalı- Lara hattında çalışan 07 AU 0452 plakalı halk otobüsündeki kaza anı ve yaşananlar, hem araç kamerasına hem de Büyükşehir Toplu Ulaşım Merkezi İzleme Merkezi'ndeki monitöre saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde otobüs şoförü Cengiz Akıcı, yolcu aldıktan sonra ilerlerken dubaya çarpıp panikleyince aracın direksiyonunu kaldırıma çeviriyor. Otobüsteki yolcular çığlık atarken, Akıcı'nın ağaçlara, araçlara ve direklere çarpan aracı güçlükle durdurduğu görülüyor.

Otobüsteki bir yolcunun, sürücünün yanına gelip "İyi misin?" diye sorduğu, paniği atlatan Akıcı'nın, "İyiyim iyiyim, fren patladı" yanıtı görüntülere yansıdı.

Kaza anı ve sonrası yaşananlar otobüsün 3 ayrı kamerasınca kaydedildi.

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