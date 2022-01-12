Esenyurt'ta silahlı dehşet! Plakasında "mutluyuz" yazan şahıs kabusu yaşattı

TEKRAR SALDIRMAYA GELDİ



Hırsını alamayan saldırganlar sokağa tekrar aynı otomobille geldi. Bacağından yaralı olan adama tekrar aracın içinden tabancayla etmeye başlayan saldırgana, bu sefer silahı engel oldu. Yerde yuvarlanarak kaçmaya çalışan yaralı, silahın tutukluluk yapmasından faydalanarak uzaklaştı. Saldırganlar ise geldikleri otomobille kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.