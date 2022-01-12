Belediyelerde sosyal dönüşüm mesaisi
Vatandaşların rahat nefes alabilmesi için kapı kapı dolaşan belediyeler, topladıkları atıkları geri dönüşüme kazandırırken, elde ettikleri gelirleri ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardım olarak veriyor Sektör aktörleri ‘çöp’ diye atılan atıkları yeniden işleyerek milli bir servete dönüştürürken, geri dönüşüm dernekleri, toplumu bilinçlendirip çözümler üretmek için yoğun mesai harcıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi, 4 yılda, ekonomik ve çevresel anlamda çok sayıda kazanç sağladı. Tarladan hallere, marketten evlere uzanan israf ve atık, gelecek nesiller için büyük bir tehdit içeriyor. İstanbul'da yaşayan bir kişi yılda ortalama 540 kilogram çöp çıkarırken, "çöp" diye atılan atıklar; hem çevre kirliliği hem de ekonomik açıdan büyük sorun oluşturuyor. Dünya ülkeleri; atık miktarını azaltmak için farklı formüller ararken, Türkiye atıkların verdiği zararı en aza indirmek için "Sıfır Atık" adıyla büyük bir seferberlik ilan etti.
150 BİN İSTİHDAM, 30 MİLYAR LİRA KAZANÇ
İnsan çoğu zaman önemsiz görüp çevreye bıraktığı bir cam şişe 4 bin yıl, pet şişe 400 yıl boyunca doğadan yok olup gitmiyor. Doğaya fırlatılan bir pili torunlarımız bile görebiliyor. Sıfır Atık Projesi ile kâğıt, cam ve plastik gibi değerlendirilebilir atıklar kaynağında ayrı toplanarak geri kazandırılıyor. Sıfır Atık Projesi sayesinde, 24.2 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı. Milyonlarca ailenin kullanımına eşdeğer enerji ve su tasarrufları yapıldı. 265 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı. Projenin 2023 hedefinde ise yüzde 35 geri kazanım, 150 bin kişiye doğrudan istihdam, yıllık 30 milyar lira ekonomik kazanç yer alıyor.
8 MİLYON SU TASARRUFU SAĞLANDI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Sıfır Atık Özel Sektör Ödülü'ne layık görülen Arçelik, hem üretici olup hem de sektörünün geri dönüşüm tesisini kuran ilk şirket oldu. 7 yılda 1.5 milyon adet ürün geri dönüştürüldü. 49 milyon hanenin günlük elektrik tüketimi kadar, 263 milyon liralık tasarruf sağlandı. Eski ürünleri çevre dostu yeni ürünlerle değiştiren şirket, 8 milyon ton su tasarrufu sağladı.
63 FUTBOL SAHASI TOPRAK KURTARILDI
Kanatlarını doğa için açan Türk Hava Yolları (THY), 2019'da 63 futbol sahası kadar toprak kurtarırken, tehlikesiz atıkların dönüşümü ile de 3 bin 648 ağacın kesilmesini önledi. Uçak içinde; ürünlerde biyoambalaj kullanımı sayesinde 176 ton plastik kullanımının önüne geçildi. Bir yılda, 174 bin 800 ton karbon emisyonunun atmosfere salımı engelledi.
ATIK KAĞITLARI KUTUYA DÖNÜŞTÜRDÜ
Aydın Söke'de Avrupa'nın en büyük kâğıt fabrikası Kipaş Kâğıt, atık kâğıttan üretim yaparak Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor. 10 binlerce hektarlık ormanın yok edilmesini engelleyan şirket, atık kâğıtları, levha, karton palet ve kutuya dönüştürüyor. İstanbul'da "sıfır atık belgesi" alan ilk yerel yönetim olan Başakşehir Belediyesi ise ambalaj atıklarının ayrıştırılması ve ekonomiye kazandırılmasını sağlayan Ambalaj Atıkları Ayrıştırma Tesisi'ni hizmete açtı.
80 MİLYON AĞAÇ KESİLMEKTEN KURTULDU
ATIK Kâğıt Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (AGED) Genel Müdürü Osman Kaytan ithalat kısıtlamasının rahatlatılması gerektiğini belirterek, "Sıfır Atık Projesi, Türkiye'de yıllık 35 milyon ton atığın aslında atık değil değerlendirilebilir kaynak olduğunu öngörüyor. Toplanan dönüşebilen atıkların yaklaşık yüzde 70'i kâğıttan oluşuyor. Kâğıt fabrikalarımızda, her yıl yaklaşık 80 milyon adet ağacın kesilmesi önleniyor" dedi.
DEPOZİTO SİSTEMİ OLUMLU KATKI SAĞLAR
İSTANBUL Geri Dönüşümcüler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gökalp, "Sıfır Atık Projesi, milli menfaatlerimiz için çok önemli bir gelişme. Atık toplayıcıları serbest meslek sahibi olarak tanımlanmalı ve teşvik olarak sağlık sigortaları devlet tarafından karşılanmalıdır" ifadelerini kullandı.
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