Belediyelerde sosyal dönüşüm mesaisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi, 4 yılda, ekonomik ve çevresel anlamda çok sayıda kazanç sağladı. Tarladan hallere, marketten evlere uzanan israf ve atık, gelecek nesiller için büyük bir tehdit içeriyor. İstanbul'da yaşayan bir kişi yılda ortalama 540 kilogram çöp çıkarırken, "çöp" diye atılan atıklar; hem çevre kirliliği hem de ekonomik açıdan büyük sorun oluşturuyor. Dünya ülkeleri; atık miktarını azaltmak için farklı formüller ararken, Türkiye atıkların verdiği zararı en aza indirmek için "Sıfır Atık" adıyla büyük bir seferberlik ilan etti.

150 BİN İSTİHDAM, 30 MİLYAR LİRA KAZANÇ

İnsan çoğu zaman önemsiz görüp çevreye bıraktığı bir cam şişe 4 bin yıl, pet şişe 400 yıl boyunca doğadan yok olup gitmiyor. Doğaya fırlatılan bir pili torunlarımız bile görebiliyor. Sıfır Atık Projesi ile kâğıt, cam ve plastik gibi değerlendirilebilir atıklar kaynağında ayrı toplanarak geri kazandırılıyor. Sıfır Atık Projesi sayesinde, 24.2 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı. Milyonlarca ailenin kullanımına eşdeğer enerji ve su tasarrufları yapıldı. 265 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı. Projenin 2023 hedefinde ise yüzde 35 geri kazanım, 150 bin kişiye doğrudan istihdam, yıllık 30 milyar lira ekonomik kazanç yer alıyor.



