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Anne ve kız ölümden döndü! Uçan çatıdan saniyelerle kurtuldular

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.01.2022 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022
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Anne ve kız ölümden döndü! Uçan çatıdan saniyelerle kurtuldular

İstanbul'da etkili olan fırtına ve yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Çatıların uçtuğu Avcılar'da sokaktan geçen anne ve kız saniyelerle ölümden döndü. O anlar güvenlik kamerasına yandısı.

Olay, akşam saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın çatı katındaki bazı parçalar fırtınanın etkisiyle koptu. Kopan parçalar binanın bulunduğu sokağa düştü.

Olay yaşanmadan saniyeler önce sokaktan geçen anne ve kızı ise facianın eşiğinden döndü. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi.



ÇATIDAN KOPAN PARÇALARIN DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Fırtınanın etkisiyle 4 katlı binanın çatısından kopan parçaların düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir anne ve kızın sokaktan geçtiği, saniyeler sonra ise binanın çatısından kopan parçaların yere düştüğü görülüyor.

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