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Elazığ'da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli'den son dakika açıklaması! SON DEPREMLER 2022

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.01.2022 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022
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Elazığ’da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli’den son dakika açıklaması! SON DEPREMLER 2022

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Elazığ'ın Palu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Depremin saat 00.34'te yaşandığı belirtilirken, depremin derinliğinin 14.21 kilometre olduğu ifade edildi. Son depremler listesi...

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Elazığ'ın Palu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.

Depremin saat 00.34'de meydana geldiği belirtilikrken, derinliğinin 14.21 kilometre olduğu açıklandı.

DEPREMİN DETAYLARI

SON DEPREMLER

AFAD duyurdu: Elazığ’da korkutan deprem AFAD DUYURDU: ELAZIĞ'DA KORKUTAN DEPREM

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