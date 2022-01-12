Ankara’da akılalmaz olay! Polise saldırıp kaçtı

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı polise yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk etti. Şüphelinin yakalanması için polis, jandarma ve polis özel harekat ekipleri sevk edildi.

Ekipler ise şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma gerçekleştiriyor.