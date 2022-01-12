Ankara'da akılalmaz olay! Polise saldırıp kaçtı
Son dakika haberine göre: Ankara’da otomobilinin lastiği patlayan bir kişi kendisine yardım etmeye gelen trafik polislerinin ekip aracını alarak kaçtı. GPS’den yeri tespit edilen ekip aracının yanına giden polis ekiplerine ise şüpheli levye ile saldırdı. Saldırma sonucunda 1 polis memurunu hafif şekilde yaralanırken şüpheli aranıyor.
Durumu gören trafik polisleri yardım amacıyla durarak duba çekmeye başladı. Polislerin dubaları dizmeye devam ettiğini gören şüpheli ekip aracına binerek olay yerinden kaçtı. Polis, kaçırılan ekip aracının GPS cihazından Selametli Şehit Emrah Mahallesi'ne doğru gittiğini belirledi.
POLİS EKİPLERİNE LEVYE İLE SALDIRDI
Şüpheli ise kaçırılan ekip aracıyla Selametli Şehit Emrah Mahallesi'nde beklemeye başladı. Polis ekip aracının bularak kontrol etmeye başladığı sırada şüpheli levye ile saldırarak yaya olarak kaçtı. Saldırma sonucunda 1 polis hafif şekilde yaralandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı polise yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk etti. Şüphelinin yakalanması için polis, jandarma ve polis özel harekat ekipleri sevk edildi.
Ekipler ise şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma gerçekleştiriyor.
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