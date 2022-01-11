Kocaeli’nde 7. kattan düşen Sedefnur Çağlar’ın polis sevgilisi tutuklandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 23 yaşındaki Sedefnur Çağlar'ın yedinci kattan düştü. Olay sonucu Çağlar ağır yaralanırken gözaltına alınan polis memuru sevgilisi A.A. tutuklandı.
Olay, geçen gün sabah saat 06.30 sularında Körfez ilçesindeki Körfezkent Sitesi üçüncü etap A-11 Blokt'a yaşandı.
MİSAFİRLİĞİ GİTTİ EVDE BALKONDAN DÜŞTÜ
Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar (23), polis memuru olan arkadaşı A.A. ile birlikte yine polis memuru olan arkadaşları O.Ç.'nin evine gitti.
İddiaya göre, Sedefnur Çağlar sabah saatlerinde 7. katta bulunan dairenin camından aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
SEDEFNUR YOĞUN BAKIMDA
Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Sedefnur Çağlar'ın ağır yaralandığı öğrenildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç kızın ailesinin Sivas'ta oturduğu, olaydan sonra hemen Kocaeli'ye geldikleri ifade edildi. Genç kızın ve evde bulunan diğer kişilerin akşam saatlerinde birlikte alkol aldıkları öğrenildi.
TARTIŞMA SABAHA KARŞI BAŞLAMIŞ
Olayın ardından harekete geçen asayiş şube ekipleri, evde bulunan polis memurları A.A. ile O.Ç.'yi ve E.Ş. isimli genç kızı gözaltına aldı.
Gözaltına alınan A.A.'nın ifadesinde, kız arkadaşı Sedefnur ile birlikte arkadaşı O.Ç.'nin evine misafirliğe gittiklerini, burada alkol aldıklarını ve sabaha karşı bilinmeyen bir sebeple Sedefnur ile tartışmaya başladıklarını, tartışma sırasında kız arkadaşının balkondan atladığını öne sürdü.
BALKONDAN BAKTIKLARINDA YERDE GÖRDÜLER
O.Ç. ve E.Ş.'nin ise ifadelerinde, olay sırasında uyuduklarını, bağrışmalara uyandıklarını ve balkondan aşağıya baktıklarında da Sedefnur Çağlar'ı yerde yatarken gördüklerini söyledikleri öğrenildi.
Polis memurları A.A. ve O.Ç.'nin açığa alındığı bildirildi. O.Ç.'nin savcılık tarafından serbest bırakıldığı, A.A.'nın ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.
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