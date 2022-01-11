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Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.01.2022
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Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Son dakika haberi... Antalya'nın Serik ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "şafak" operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

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