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Dilara Yıldız'ı öldüren Oktay Dönmez tutuklandı! İşte ilk ifadesi: 3 aydır psikiyatrik tedavi görüyorum

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.01.2022 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022
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Dilara Yıldız’ı öldüren Oktay Dönmez tutuklandı! İşte ilk ifadesi: 3 aydır psikiyatrik tedavi görüyorum

Tuzla'da Avukat Dilara Yıldız'ı vurarak öldürdükten sonra yakalanan Oktay Dönmez 3 ayrı suçtan tutuklandı. Yaşanan olayın ardından Oktay Dönmez'in ifadesi de ortaya çıktı. Dönmez, "Dilara panikleyince cinnet geçirdim" derken 3 aydır tedevi gördüğünü de itiraf etti. İşte Dilara Yıldız'ı öldüren Oktay Dönmez'in ilk ifadesi...

Tuzla'da Avukat Dilara Yıldız'ı (29) tabancayla vurarak öldürdükten sonra yakalanan şüpheli Oktay Dönmez (29) 3 ayrı suçtan tutuklandı. Dönmez'in hakimlikteki sorgusunda "Tasarlayarak öldürme kastım olsaydı maktul eve geldiğinde öldürürdüm. Öldürme kastım yoktu. Yağma kastım olsaydı eve geldiğinde de zorla senet imzalatırdım" dediği öğrenildi.

Tuzla Cami Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda Avukat Dilara Yıldız, Oktay Dönmez tarafından silahla vurularak öldürüldü.

3 AYRI SUÇTAN TUTUKLANMASI İSTENDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli burada savcıya ifade verdi. Savcılık, şüpheliyi "Tasarlayarak öldürme", "Silahla yağmaya teşebbüs" ve "Silahla cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

Şüpheli Dönmez'in hakimlikteki sorgusunda Dilara Yıldız'ın kendisine ölüm tehdidi içeren mesajlar attığını, nişanlı oldukları süre boyunca Yıldız'ın kendisini maddi ve manevi olarak kullandığını iddia ettiği öğrenildi.

'BEN 3 AYDIR PSİKİYATRİK TEDAVİ GÖRÜYORUM'

Dönmez, sorgusunda "Tasarlayarak öldürme kastım olsaydı maktul eve geldiğinde öldürürdüm. Öldürme kastım yoktu. Yağma kastım olsaydı eve geldiğinde de zorla senet imzalatırdım. Kendisini zorla alıkoymadım, kendisiyle birlikte el ele evden çıktık. Yemek yemeğe gittik. Ben 3 aydır psikiyatrik tedavi görüyorum, algılama yeteneklerim zayıfladı. Nişanlı olduğumuz süre boyunca almış olduğu para ve altınları vermedi. Yalnızca annemin takmış olduğu takıları verdi. Bana da 'Ben seni kullandım attım' dedi. Ben bu süreçte maktul tarafından sürekli kullanıldım ve tahrik altında kaldım. Maktul ile yemeğe gittiğimizde maddi zararlarımı senet ile kendisinden alacaktım. Senet vermeyi kabul etti. Gittiğimiz mekana 2 tane mafya kılıklı adam geldi. Gelen kişiler maktulün babasını kast ederek 'Biz onun dostlarıyız, dolu geldik buraya' dediler" şeklinde konuştu.

"HAVAYA 2 EL ATEŞ ETMEYİ DÜŞÜNÜYORDUM"

Söz konusu kişilerin belinde silah olduğunu düşündüğünü, sonra kendisini polislerin aradığını dile getiren Dönmez, şöyle devam etti: "Dilara'ya 'Bir şikayetin varsa polislere söyle' diyerek telefonu uzattım. Karşımda oturan genç adam ayağa kalkınca bana sıkacağını düşündüm. Elimi belime atıp havaya 2 el ateş etmeyi düşünüyordum, o anda Dilara panikledi. Ben de cinnet geçirdim ve ne olduğunu anlayamadım. Dilara'nın yerde yattığını ve polislerin bana silah doğrulttuğunu gördüm. Olay bu şekilde olmuştur. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum."


TUTUKLANDI

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Dönmez'in sevk edildiği 3 ayrı suç maddesinden de tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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Dilara Yıldız’ın ölümünde kahreden detay!

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