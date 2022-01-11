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Son dakika: Valilik uyardı: Sıcaklıklar azalıyor kar yağışı geliyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.01.2022
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Son dakika: Valilik uyardı: Sıcaklıklar azalıyor kar yağışı geliyor

Son dakika haberi: Ankara Valiliği, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını belirterek 12 Ocak Çarşamba günü yağmur, sağanak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, 13 Ocak Perşembe günü ise hafif kar yağışı beklendiğini duyurdu.

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