Dilara Yıldız’ın öldürülmesinde kahreden detay! Dayısı attığı son mesajı açıkladı! Dilara Yıldız nasıl öldürüldü?

"DAYI BENİ KURTAR' DİYE MESAJ ATTI BEN YETİŞEMEDİM"



Dilara Yıldız'ın dayısı Mahmut Akyel, "Dilara daha önce nişanlandı, ayrıldı. Adam takıntılıydı, sürekli tehdit mesajları attığını söylüyordu. Tam bilgi vermiyordu. Adam 10 gündür evinde kalıyormuş. Evinde darbederek silah zoruyla o restorana getirmiş. Sonra ablam aradı beni, 'kurtar' diye. Ben Kadıköy'den Tuzla'ya gidene kadar cinayet işlenmiş, yetişemedik. Annesini aramış herhalde, tam net konuşamadık. Gittiğimde vefat etmişti. 'Dayı beni kurtar' diye mesaj attı ama ben yetişemedim. Yargılanmasını istiyoruz. Böylelerinin asılması lazım. Kadına herkesin gücü yeter. Onun ona gücünün yeteceğini bildiği için böyle bir şey yaptı. Biz yetişemedik 5 dakikam daha olsaydı bunu yapmasına izin vermezdim. Daha 28 yaşındaydı pırlanta gibiydi, çok beklentisi yoktu hayattan, 'çocuğum olsun evleneyim mutlu olayım' diyordu" dedi.