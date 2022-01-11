Bursa’da 5 yaşındaki Ömer’in ölümüne neden olan şoförün ifadesi şoke etti

GERİYE O KARE KALDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın altından çıkarılan Ömer Faruk Gündoğdu'yu İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan çocuk kurtarılamadı. Acı haberi alan Beyhan ve Güven Gündoğdu çifti fenalık geçirirken, tek çocukları olan Ömer Faruk'tan ise geriye, bir süre önce babası ile çekilen fotoğrafı kaldı.