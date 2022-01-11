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İşini bıraktı istiridye mantarı üreticiliğine başladı! Yılda 600 bin lira kazanıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.01.2022 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022
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İşini bıraktı istiridye mantarı üreticiliğine başladı! Yılda 600 bin lira kazanıyor

Kendi işinin patronu olmayı hayal eden tır şoförü Mehmet Kelen, hiç yemediği istiridye mantarı üreticiliğine başladı. 3 ortaklı işletme kuran Kelen, 1 yılda yaklaşık 600 bin lira kazandı.

Kentte 8 yıldır TIR şoförlüğü yapan Mehmet Kelen, kendi işinin patronu olma hayaliyle araştırma yaptı. Mantar üreticiliğini inceleyip, gittiği bölgelerde üreticilerden bilgi alan Kelen, kentte istiridye mantarı yetiştirmeye karar verdi.

İşini bıraktı istiridye mantarı üreticiliğine başladı! Yılda 600 bin lira kazanıyor

Fikrini paylaştığı yakınlarından maddi destek de alan Kelen, 3 ortaklı işletme kurdu. 8 dönüm arazide 2 dönümü kaplayan 3 üretim çadırı oluşturan Kelen, 1 yılda 30 ton istiridye mantarı yetiştirdi, yaklaşık 600 bin lira kazandı.

İşini bıraktı istiridye mantarı üreticiliğine başladı! Yılda 600 bin lira kazanıyor

Kelen ve ortakları, yetiştirdikleri ürünlerini yarısını Burdur'da, kalanını İstanbul ve Bursa gibi büyük şehirlere sattı.

İşini bıraktı istiridye mantarı üreticiliğine başladı! Yılda 600 bin lira kazanıyor

'İSTİRİDYE MANTARINI HİÇ BİLMİYORDUM'

Daha önce istiridye mantarı hakkında bilgisi olmadığını belirten Mehmet Kelen, "İstiridye mantarını hiç bilmiyordum. Yemedim bile. Kültür ile istiridye mantarı yetiştiriciliğini araştırdım. Kültür mantarcılığında kompostu kendimiz hazırlayacağımız için zor olduğunu düşündüm. İstiridye mantarı üretimine yöneldim.

İşini bıraktı istiridye mantarı üreticiliğine başladı! Yılda 600 bin lira kazanıyor

3 çadırda üretim yapıyoruz. Birisi kompost, ikisi üretim çadırı. Hedefim, 45 günde 10 ton üretim yapacak tesis kurmak. Bölgemizin mantar ihtiyacını karşılayacak üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

İşini bıraktı istiridye mantarı üreticiliğine başladı! Yılda 600 bin lira kazanıyor

KİLOSU 20-25 LİRADAN SATILIYOR

Kelen, hijyenik ortamda 45 günde ürettikleri yaklaşık 4 ton istiridye mantarını kilogramını 20-25 liradan sattıklarını söyledi.

İşini bıraktı istiridye mantarı üreticiliğine başladı! Yılda 600 bin lira kazanıyor

Kelen'in hayalindeki tesisi kurmasında maddi destek sağlayan ortağı Sebahattin Şimşek de bir yıllık süreçte ürettikleri istiridye mantarı ile Burdur'daki tüketimin yüzde 50'sini karşıladıklarını belirtti.

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