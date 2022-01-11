İşini bıraktı istiridye mantarı üreticiliğine başladı! Yılda 600 bin lira kazanıyor

'İSTİRİDYE MANTARINI HİÇ BİLMİYORDUM'

Daha önce istiridye mantarı hakkında bilgisi olmadığını belirten Mehmet Kelen, "İstiridye mantarını hiç bilmiyordum. Yemedim bile. Kültür ile istiridye mantarı yetiştiriciliğini araştırdım. Kültür mantarcılığında kompostu kendimiz hazırlayacağımız için zor olduğunu düşündüm. İstiridye mantarı üretimine yöneldim.