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Bursa'da 5 yaşındaki Ömer'in ölümüne neden olan şoförün ifadesi şoke etti
Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Huzur Sokak üzerinde geçen saat 18.00 sularında meydana gelen trafik kazasında, 45 yaşındaki Fatma V.'nin hakimiyetindeki 43 RR 662 plakalı araç, elinden tuttuğu torunu Ömer Faruk ile ekmek almak için karşıdan karşıya geçen Abdurrahman Gündoğdu'ya çarptı.
MİNİK ÖMER ARABANIN ALTINDA KALDI
Bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen kazada, Abdurrahman Gündoğdu hafif yaralanırken, Ömer Faruk Gündoğdu otomobilin altında kaldı.
GERİYE O KARE KALDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın altından çıkarılan Ömer Faruk Gündoğdu'yu İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan çocuk kurtarılamadı. Acı haberi alan Beyhan ve Güven Gündoğdu çifti fenalık geçirirken, tek çocukları olan Ömer Faruk'tan ise geriye, bir süre önce babası ile çekilen fotoğrafı kaldı.
"ACEMİ SÜRÜCÜYÜM"
Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Fatma V., verdiği ifadesinde, "Ben acemi sürücüyüm. Aracı sadece birkaç kez kullandım. Heyecan yaptım. Kaza anında otomobili durduramadım. Çocuğun aracın altında kaldığını fark etmedim. Üzgünüm. Kazayı bilerek ve isteyerek yapmadım" dedi.
Fatma V, 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan adliyeye çıkarıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.