Film sahnelerini aratmayan taciz kovalamacası: Minibüsün arka camından girip dövdü

Düşmesiyle birlikte üç beş kişi daha geldi. Onlar saldırdılar adama bir anda. Biz ayırmak istedik ne oluyor kardeşim bu kadar insan saldırıyor dedik. Sonra bağırdılar 'Bu sapık' diye. Öyle deyince biz de artık ayırmaktan vazgeçtik. Sonra baktık adam ölüyor. Bizde polisi aradık" dedi.

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