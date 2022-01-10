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Kurbağalıdere'de tonlarca ağırlıktaki beton plakalar suya düştü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.01.2022
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Kurbağalıdere’de tonlarca ağırlıktaki beton plakalar suya düştü

Kadıköy Kurbağalıdere duvar şeridine yerleştirilen tonlarca ağırlıktaki beton plakaların bir kısmı dereye düştü. Vatandaşlar, "Yürüyüş ve bisiklet yolu bir kaza yaşanabilir." dedi.

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