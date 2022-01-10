Adana’da dehşete düşüren olay! Dövüp bıçaklayan kocaya linç!

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Veysel A. ile Fatih Y. ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan Veysel A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kavgaya karışanlar ise polis merkezine götürüldü. Zanlılar serbest kaldı. Dayak yiyen koca ise hastanede tedavi edildikten sonra taburcu oldu.

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