Adana'da dehşete düşüren olay! Dövüp bıçaklayan kocaya linç!
Adana'da boşanma aşamasındaki 28 yıllık eşi Döndü A.'ya şiddet uyguladığı için uzaklaştırma cezası alan Veysel A., kayınbabasının evini basıp kayınbiraderini bıçakla yaraladı. Olay yerinden kaçmaya çalışan Veysel A. sokak ortasında linç edildi.
Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 26 Aralık günü meydana geldi. İddiaya göre, Sarıçam'ın Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde oturan Veysel A. (52), anlaşmazlık yaşadığı 28 yıllık eşi Döndü A.'ya (50) şiddet uygulamaya başladı.
Sürekli dayak yediğini öne süren kadın, 4 ay önce eşinden boşanma kararı aldı. Boşanmayı kabul etmeyen Veysel A., eşine şiddet uygulamaya devam etti. Bunun üzerine Döndü A. ise polis merkezine giderek, eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı.
Kayınbabasının evine giden Veysel A., kayınbiraderi Fatih Y. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Veysel A., Fatih Y.'yi bıçakla yaraladı. Daha sonra kaçmaya başlayan Veysel A., Fatih Y.'nin yakınları tarafından yakalanarak sokak ortasında taş ve sopalarla darp edildi.
Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Veysel A. kanlar içerisinde yere yığılırken, 4 zanlı şahsa vurmaya devam etti. Dayakçı kocaya linç girişiminin ise güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Veysel A. ile Fatih Y. ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan Veysel A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kavgaya karışanlar ise polis merkezine götürüldü. Zanlılar serbest kaldı. Dayak yiyen koca ise hastanede tedavi edildikten sonra taburcu oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bekarlara AGİ olacak mı? 2022’de AGİ kalktı mı? Asgari ücretten fazla alanlar AGİ alacak mı?
- İstanbul'dan ev alacaklar dikkat! TOKİ İstanbul Başakşehir 1+1, 2+1, 3+1 konut başvuruları başladı! İşte şartlar...
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4175 personel alımı başvuru şartları branş dağılımı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru nasıl yapılır?
- İstanbul kar yağışı ne zaman? Meteoroloji İstanbul’a kar ne zaman gelecek? İstanbul’a kar gelir mi?
- AÖF soru cevapları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır?
- Kimlik kartı e-İmza yüklemesi nasıl yapılır? T.C Kimlik kartı ehliyet olarak kullanılabilecek mi? Hangi illerde başladı?
- Bob Saget neden öldü? Full House (Bizim Ev) dizisinin oyuncusu Bob Saget kimdir, kaç yaşındaydı?
- 15 tatil uzatılacak mı? 15 tatil sömestr 1 hafta daha uzatılır mı? Okullar kapatılacak mı?
- Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları son durum nedir?
- Altın ne kadar oldu? 10 Ocak gram, çeyrek, yarım altın fiyat listesi! (CANLI ALTIN FİYATI)
- MSÜ başvuruları başladı mı, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? 2022 MSÜ sınav ve başvuru tarihleri açıklandı mı?
- MasterChef’te kim kazandı? 9 Ocak MasterChef’te ilk 3’e kim kaldı, yarı finale kim çıktı? Şampiyonluk adayıydı...