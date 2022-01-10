Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırıda güvenlik açığı! Kamera görüntüleri ortaya çıkardı

BIÇAĞI SAVURDU, KORKU SALDI

Karşısında oturan Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Damgacı'nın kendisine tepki gösterdiğini iddia eden Yılmaz, küfür ederek elimdeki bıçağı kadınlara savurdu. Anne Damgacı ise, "Sesini yükseltince kızım 'Bayana bağırmayın' dedi. Erkek ise bunun üzerine kızımın üzerine yürümeye başladı. Kızıma küfürler yağdırdı ve darp etti, kızım yere düştü. Ben de erkek şahsa engel olmak için önüne geçtim. Bu defa beni kolumdan tutarak savurdu ve yere düştüm' diyerek olayı anlattı.