Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırıda güvenlik açığı! Kamera görüntüleri ortaya çıkardı
İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolculara bıçak çeken Emrah Yılmaz’ın dehşeti yaşattı olayın ardından ikinci bir soruşturma daha başlatıldığı ortaya çıktı. Birçok suçtan tutuklanan Yılmaz’ın soruşturması sürerken, olayda en çok konuşulan noktalardan biri olan güvenlik zafiyetiyle ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘’görevi kötüye kullanma” suçundan başlattığı soruşturma kapsamında olay günü kayda alınan kamera görüntüleri incelendi. Savcılık, görüntülerde saldırganın metroya giriş anında hiçbir görevlinin bulunmadığını saptarken güvenlik görevlilerinin ifadelerinin alınacağı öğrenildi.
stanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda geçen Kasım ayında tartıştığı kadın yolculara bıçak çekip 'silahla tehdit', 'yaralamaya teşebbüs' ve 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından tutuklanan saldırgan Emrah Yılmaz'ın yaşattığı dehşetin ardından bir soruşturma daha açıldığı ortaya çıktı.
GÜYA BIÇAĞI BİLETMEK İÇİN YANINA ALMIŞ
Olay günü evden çıkarak Ataşehir Ünalan'a gitmek için Maltepe Huzurevi durağından Kadıköy metrosuna bindiğini söyleyen saldırgan Emrah Yılmaz, evden çıkarken yanına ekmek bıçağını biletmek için gazete kağıdına sararak yanına aldığını öne sürerek, "Cebimde bıçakla metroya bindim. Bostancı durağına geldiğimizde ismini bilmediğim, karşımda oturan bayanın maskesinin aşağıda olduğunu gördüm. Uyardım ama kapatmadı" diyerek tartıştıklarını söyledi.
BIÇAĞI SAVURDU, KORKU SALDI
Karşısında oturan Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Damgacı'nın kendisine tepki gösterdiğini iddia eden Yılmaz, küfür ederek elimdeki bıçağı kadınlara savurdu. Anne Damgacı ise, "Sesini yükseltince kızım 'Bayana bağırmayın' dedi. Erkek ise bunun üzerine kızımın üzerine yürümeye başladı. Kızıma küfürler yağdırdı ve darp etti, kızım yere düştü. Ben de erkek şahsa engel olmak için önüne geçtim. Bu defa beni kolumdan tutarak savurdu ve yere düştüm' diyerek olayı anlattı.
MAĞDUR ANNE GÜVENLİKTEN ŞİKAYETÇİ OLDU
Saldırganın metrodan inip hareket etmesiyle bir güvenlik görevlisinin geldiğini ve Yenisahra durağında güvenlikle beraber ve Emrah Yılmaz'ın bağırdığı kadınla birlikte indiklerini söyleyen mağdur kadın, şikayetçi olacaklarını söylediğinde güvenliğin, şahsın yakalanamadığı için şikayetçi olamayacaklarını söylediğini aktardı. Bir güvenlik zaafiyeti olduğunu düşündüğünü, bunun araştırılmasını istediğini ve güvenlik görevlisinden de şikayetçi olduğunu belirtti.
SALDIRGAN METROYA GİRERKEN HİÇBİR GÜVENLİK GÖREVLİSİ YOKMUŞ
Nitekim olay yaşandığında akla gelen sorulardan biri de saldırgan Emrah Yılmaz'ın bıçakla metroya nasıl bindiğiydi. Bununla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bir güvenlik zafiyeti olup olmadığı, güvenlik görevlilerinin bir kusurunun bulunup bulunmadığı araştırılmaya başlandı. Olay günü kayda alınan görüntüleri talep eden savcılık, görüntülerde bıçaklı saldırgan Yılmaz'ın metroya girişte geçtiği turnike alanında hiçbir güvenlik görevlisinin bulunmadığını tespit etti. Bu kapsamda olay günü metro istasyonunda görev yapan güvenlik görevlilerinin ifadelerinin alınacağı öğrenildi.
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