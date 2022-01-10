Antalya’da 2.5 saat arayla çıkan hortumlar paniğe sebep oldu: Evin altında kalacağım diye korktum

Antalya Kumluca'da geçen akşam saat 19.00 sularında Beykonak Mahallesi'nde, saat 21.30 sularında da Mavikent Mahallesi'nde hortum çıktı. Hortum sebebiyle 50 dekar alanda seraların plastik örtüsü hasar aldı. Doğal afet seraların da demir aksamına zarar verdi. Gün doğunca sera sahipleri, yırtılan ve yerinden kopan plastik örtüleri onardı.