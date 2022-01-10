Antalya’da 2.5 saat arayla çıkan hortumlar paniğe sebep oldu: Evin altında kalacağım diye korktum
Antalya’nın Kumluca ilçesinde geçen akşam 2,5 saat arayla 2 hortum meydana geldi. Çıkan hortumlar seraların plastik örtülerine zarar verirken bölge sakinleri yaşadıklarını, “Evi salladı. Kiremitleri sarstı. Korktum, öleceğim sandım.” sözleriyle anlattı.
Antalya Kumluca'da geçen akşam saat 19.00 sularında Beykonak Mahallesi'nde, saat 21.30 sularında da Mavikent Mahallesi'nde hortum çıktı. Hortum sebebiyle 50 dekar alanda seraların plastik örtüsü hasar aldı. Doğal afet seraların da demir aksamına zarar verdi. Gün doğunca sera sahipleri, yırtılan ve yerinden kopan plastik örtüleri onardı.
"ÖLECEĞİM SANDIM"
Hortum sırasında çok korktuğunu belirten Zühra Acar (65), "Dün saat 19.00 sıralarında pencereden baktım. Evi salladı. Kiremitleri sarstı. Korktum, öleceğim sandım. Evin altında kalacağım diye korktum" dedi.
Tolgahan Çakıcı (27) ise elektrik direklerindeki tellerden kıvılcım çıktığını gördüğünü anlattı. Çakıcı, kontrol ettiği serada demirlerin devrildiğini söyledi.
ÜRÜNLERİNİ KURTARMAYA ÇALIŞTILAR
Abdullah Turan (50) ise 9 dönüm serasının 3 dönümünün zarar gördüğünü ifade ederek, "Şimdi seramın içindeki ürünleri toplatarak kurtarmaya çalışıyorum. Çünkü yağmur yağıyor. Ürünler zarar görür" diye konuştu.
Ramazan Mencik (68) de hortum ve sonrasında yağış nedeniyle evden çıkamadıklarını anlattı.
Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, üreticilerden dün akşam 2 hortum meydana geldiği yönünde bilgi aldıklarını söyledi.
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