Çocukların sigara kavgası meydan savaşına döndü
İstanbul Esenyurt'ta ikisi Filistin uyruklu 4 çocuk arasında "sigara isteme" nedeniyle başlayan tartışma, düğün eğlencesi için orada bulunan kalabalığın da olaya dahil olmasıyla adeta meydan savaşına dönüştü. Yabancı uyruklu grup Arap esnafın yoğunlukta bulunduğu pasaja sığınarak linç edilmekten son anda kurtulurken, kalabalık ise pasajı adeta taş yağmuruna tuttu. İstanbul Valiliği olaya ilişkin yaptığı açıklamada 4'ü çocuk 7 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Saldırının hedefindeki pasaj esnafı "Ne olduğunu anlayamadık, bir anda camları inmdirdiler" dedi.
Olay Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre iki çocuk, sokakta karşılaştıkları Filistin uyruklu iki çocuktan sigara istedi. Filistinli çocukların bu talebi reddetmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.
Sabah'ın haberine göre çocuklar arasındaki tartışma, düğün eğlencesi için orada bulunan kalabalığa sıçramasıyla bir anda meydan savaşına döndü. Taşların ve sopların havada uçuştuğu kavgada yabancı uyruklu grup, Arap esnafın çoğunlukta olduğu bir pasaja sığınarak linç edilmekten son anda kurtuldu.
VALİLİK: 4'Ü ÇOCUK 7 KİŞİ YAKALANDI
Yaşanan olayın ardından İstanbul Valiliği 4'ü çocuk 7 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada "Esenyurt ilçemiz Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan bir pasaj içerisinde dün saat 20.20 sıralarında biri yabancı uyruklu, iki şahıs arasında kavga meydana gelmiştir. Olay sonrasında 30-40 kişilik grubun, pasajın dış kapısına taş atarak zarar vermeleri üzerine, güvenlik güçlerimizce yapılan müdahale sonucu kalabalık grup dağıtılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalarda 4'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 7 şüpheli şahıs yakalanmış, diğer şahısların yakalanması için çalışmalar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
Yaşanan saldırının ardından polis ekipleri de sabahın ilk ışıklarıyla birlikte pasajı abluka altına aldı, çevrede kuş uçurtmadı.
HEDEFTEKİ ESNAF SALDIRI ANINI ANLATTI
Saldırının hedefi olan pasajda kuruyemişçi olarak çalışan ve 7 yıl önce Suriye'den Türkiye'ye sığındığını belirten Omar Cüneyd "Biz sürekli buna benzer tahriklere maruz kalıyorduk ama bu boyuttaki bir saldırıyla ilk kez karşılaştık. Kalabalık bir grup ellerinde taş ve sopalarla buraya doğru geldi. Ne olduğunu anlamayadık. Bir grup pasaja sığınınca kalabalık da buraya saldırmaya başladı. Biz kepengi indiremeden attıkları taşlarla camları kırdılar. İki üç kişi yaralandı" diye konuştu.
FİLİSTİNLİYE KIZIP SURİYELİLERE SALDIRDILAR
Olayların yaşandığı bölge esnafı "İkisi Filistinli 4 çocuk arasında sigara meselesinden kavga çıkmış. O sırada da düğün vardı orada. Kavga kalabalığa sıçrayınca ortalık karıştı. Olay gelayanla patladı. Filistinli'ye kızıp Suriyelilere saldırdılar" diye konuştu.
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