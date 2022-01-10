Çocukların sigara kavgası meydan savaşına döndü

HEDEFTEKİ ESNAF SALDIRI ANINI ANLATTI

Saldırının hedefi olan pasajda kuruyemişçi olarak çalışan ve 7 yıl önce Suriye'den Türkiye'ye sığındığını belirten Omar Cüneyd "Biz sürekli buna benzer tahriklere maruz kalıyorduk ama bu boyuttaki bir saldırıyla ilk kez karşılaştık. Kalabalık bir grup ellerinde taş ve sopalarla buraya doğru geldi. Ne olduğunu anlamayadık. Bir grup pasaja sığınınca kalabalık da buraya saldırmaya başladı. Biz kepengi indiremeden attıkları taşlarla camları kırdılar. İki üç kişi yaralandı" diye konuştu.