09 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Marmaris'i dolu vurdu! Sürücüler hazırlıksız yakalandı

Marmaris'i dolu vurdu! Sürücüler hazırlıksız yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.01.2022 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022
ABONE OL
Marmaris’i dolu vurdu! Sürücüler hazırlıksız yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yağmurla birlikte etkili olan dolu, ilçeyi beyaza bürüdü. İlçede gece saatlerinde sağanakla etkili olan dolu, sürücülere ve hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yağmurla birlikte etkili olan dolu, ilçeyi beyaza bürüdü.

İlçede gece saatlerinde sağanakla etkili olan dolu, sürücülere ve hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Cadde ve sokakların beyaza bürünmesi birçok sosyal medya hesabından canlı yayınlandı.

Birçok vatandaş, ilk kez gördüğü bu manzarayı kayıt altına aldı.

Fethiye’deki ’hortum’ kamerada! FETHİYE'DEKİ 'HORTUM' KAMERADA!
Fethiye’deki ’hortum’ kamerada!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA