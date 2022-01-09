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Gece kartalları suçüstü yakaladı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 09.01.2022 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022
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Gece kartalları suçüstü yakaladı

Aydın’ın Efeler ilçesinde yol kenarında bulunan bakır boruları çalmak isteyen şüpheliler, o esnada devriye gezen bekçilerden kaçamadı.

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