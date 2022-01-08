Fethiye'deki 'hortum' kamerada! Şimşekler görsel şölen oluşturdu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sağanağın ardından denizde yaklaşık 2 dakika süren hortum oluştu. O anlar kameraya da yansıdı. Ayrıca Fethiye Körfezi'ne düşen şimşekler, şehrin ışıklarıyla güzel görüntü oluşturdu.
Fethiye'de bugün akşam saatlerinde sağanak sonrası Kızılada'nın yarım mil kadar açıklarında oluşan hortum, heyecan yarattı.
Hortumun görüldüğü anda bölgeden geçenler, o anları cep telefonu ile görüntüledi.
Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.
FETHİYE KÖRFEZİ'NDE ŞİMŞEK
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki, Fethiye Körfezi'ne düşen şimşekler, şehrin ışıklarıyla güzel görüntü oluşturdu.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 15 tatil uzayacak mı? 2022 yarıyıl tatili ile ikinci ara tatil birleşecek mi? Yarıyıl tatili kaç gün yapılacak?
- Gözler TCMB'de! 2022 Ocak Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
- 28. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ön sağlık kontrolü ve sınavlar ne zaman yapılacak?
- Resmen açıklandı! Bedelli askerlik ücret 2022 ne kadar oldu? MSB bedelli askerlik başvuru ücreti kaç para?
- Kardeşlerim bu akşam var mı? ATV Kardeşlerim 35. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Fragman çıktı mı?
- Galatasaray Giresunspor maçı canlı nasıl izlenir? 2022 GS Giresunpor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
- AGİ kalktı mı? Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı! 2022 AGİ asgari ücretin içinde mi? AGİ asgari ücrete dahil mi?
- Son dakika EYT müjdesi! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı! EYT ne zaman çıkacak? EYT son gelişmeler...
- Dolar kuru son dakika: 8 Ocak dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte döviz kurları son durum
- MSB tarih verdi! 2022 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Bedelli askerlik cep ve sevk tarihleri
- AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF final sonuçları nereden öğrenilecek?
- Google'dan Stephen Hawking sürprizi! Stephen Hawking kimdir, hastalığı ne, kaç yaşında ve ne zaman öldü?