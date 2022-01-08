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Fethiye'deki 'hortum' kamerada! Şimşekler görsel şölen oluşturdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.01.2022 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022
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Fethiye’deki ’hortum’ kamerada! Şimşekler görsel şölen oluşturdu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sağanağın ardından denizde yaklaşık 2 dakika süren hortum oluştu. O anlar kameraya da yansıdı. Ayrıca Fethiye Körfezi'ne düşen şimşekler, şehrin ışıklarıyla güzel görüntü oluşturdu.

Fethiye'de bugün akşam saatlerinde sağanak sonrası Kızılada'nın yarım mil kadar açıklarında oluşan hortum, heyecan yarattı.

Hortumun görüldüğü anda bölgeden geçenler, o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

FETHİYE KÖRFEZİ'NDE ŞİMŞEK

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki, Fethiye Körfezi'ne düşen şimşekler, şehrin ışıklarıyla güzel görüntü oluşturdu.

2 dakika sürdü 2 DAKİKA SÜRDÜ



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