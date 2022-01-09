Bariyere çarpan lüks cip hurdaya döndü!
Üsküdar'da aşırı süratli olduğu iddia edilen lüks cip, alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce dönel kavşaktaki kaldırıma ardından demir korkuluklara çarptı. Kazadan sonra motor kısmında yangın çıkan cip içerisinde bulunan iki kişi kazayı yara almadan atlattı.
Kaza saat 01.30 sıralarında Üsküdar Bulgurlu Mahallesi Libadiye kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre soyadı öğrenilemeyen Aydın isimli sürücü yönetimindeki aşırı süratli olduğu iddia edilen 34 LA 5751 plakalı cip, dönel kavşak içerisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce kaldırıma, ardından savrularak demir korkuluklara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle cipin motor kısmında yanma meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Cip içerisinde bulunan iki kişi kazayı yara almadan atlattı.
TAKSİYE BİNEREK OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI
Cipte yolcu olarak bulunan ve polise ifade vermesi gereken bir kişi, kaza yerinden geçen bir taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı. Taksiyle olay yerini terk eden kişi telefon ile aranarak ifade vermek üzere Bulgurlu Polis Merkezine çağrıldı.
KAMERALAR ÇEKERSE ÜFLEMEM
Alkollü sürücü, alkolmetreye üflememek için yoğun çaba sarf etti. Trafik Polisi'nin uzattığı alkol metreyi "Kameralara söyle çekmesinler. Çekerlerse üflemem." diyerek reddetti.
Polislerin uzun ikna çabaları sonucunda alkolmetreye üfleyen sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Basın mensuplarına ve polis ekiplerine zor anlar yaşatan sürücü, ifadesi alınmak üzere Bulgurlu Polis Merkezi'ne götürüldü. Kaza yapan lüks cip olay yerine gelen çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü. Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışması sürüyor.
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