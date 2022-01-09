Canlı yayında uyuşturucu içtiler! Cezaevine gönderildiler

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Canlı yayının ardından İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, 2 şahsın peşine düştüler.

Narkotik ekipleri, Azra S. (19) ve Emre S.'yi (23) yakalayarak gözaltına aldılar. Üzerlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.