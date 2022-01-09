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Canlı yayında uyuşturucu içtiler! Cezaevine gönderildiler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.01.2022
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Canlı yayında uyuşturucu içtiler! Cezaevine gönderildiler

Son dakika haberleri... Bursa'nın İnegöl ilçesinde Instagram canlı yayınında iki genç uyuşturucu madde içti. İzleyenlerin şikayet etmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri gençleri gözaltına aldı. İki şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler. İşte haberin detayları...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sosyal medya hesabında canlı yayında uyuşturucu madde içen biri kadın 2 kişi tutuklandı.

Canlı yayında uyuşturucu içtiler! Cezaevine gönderildiler CANLI YAYINDA UYUŞTURUCU İÇTİLER! CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

İnegöl'de Instagram uygulaması üzerinden canlı yayın yapan biri kadın 2 kişi, canlı yayında uyuşturucu madde kullanmaya başladılar. Yayını izleyen vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Canlı yayının ardından İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, 2 şahsın peşine düştüler.
Narkotik ekipleri, Azra S. (19) ve Emre S.'yi (23) yakalayarak gözaltına aldılar. Üzerlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Sorgulamanın ardından 2 şahıs, uyuşturucu kullanımına özendirme suçundan adliyeye sevk edildiler. Emre S.'nin uyuşturucu kullanımı ve ticaretinden 15 ayrı, Azra S.'nin ise uyuşturucu kullanmadan 3 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi. 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

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