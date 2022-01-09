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AFAD harekete geçti! Ava giden şahıstan haber alınmıyor

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 09.01.2022
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AFAD harekete geçti! Ava giden şahıstan haber alınmıyor

AFAD ekipleri Denizli il sınırında kaybolan avcı için harekete geçti. Burdur’da ava giden iki kardeşten birinden haber alınamaması üzerine Denizli’den AFAD ekipleride arama kurtarma çalışmalarına başladı.

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