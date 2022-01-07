Son dakika: Eskişehir’de koronavirüs kısıtlaması! Saat 24.00’ten sonra...

Toplantıda alınan kararlar, valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, "Son dönemlerde günlük vaka sayılarında artış trendine girildiği görülmektedir. Bu kapsamda; yeni bir karar alınıncaya kadar konaklama tesisleri, yeme içme yerleri gibi yerlerde canlı icra edilenler de dahil olmak üzere müzik yayınlarının saat 24.00'e kadar yapılmasına, nikah ve düğün merasimlerinde canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayınının saat 24.00'e kadar yapılmasına karar verildi" denildi.