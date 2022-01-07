Denizli'de eşi ve patronuna bombalı tuzak kuran kıskanç koca tutuklandı
Denizli’de eşinin patronuyla ilişki yaşadığını düşünen koca kanlı tuzak için harekete geçti. İnternet üzerinden öğrenerek yaptığı el yapımı bombayı karısının birlikte olduğunu düşündüğü patronunun arabasına yerleştiren koca, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre; apart işletmeciliği yapan yaşındaki Mehmet A.'nın geçtiğimiz Salı günü otomobilin sol arka çamurluğunda beyaz poşet gördü.
Poşeti bulunduğu yerden alan Mehmet A.; pil, kablo düzeneği ve cep telefonunu görünce patlayıcı olma olasılığı üzerine durumu emniyet güçlerine ihbar etti.
KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, patlayıcı olduğu belirlenen poşetin içerisinde bulunan uzaktan kumandalı EYP'yi kontrollü olarak etkisiz hale getirdi.
İNTERTTEN BOMBA YAPMAYI ÖĞRENDİ
Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan araştırma neticesinde bomba düzeneğini yerleştiren şüphelinin, apart işletmecisi Mehmet A.'nın yanında çalışan 38 yaşındaki Derya D.'nin boşanma aşamasında olduğu kocası Hasan D. olduğu ortaya çıktı. Dün akşam saatlerinde polis ekiplerinin adresine düzenlediği operasyonla yakalanan Hasan D.'nin evinde özel eğitimli polis köpeğiyle arama yapıldı. İl Orman Müdürlüğü'nde mevsimlik işçi olarak çalışan 2 çocuk babası Hasan D.'nin evinde el yapımı patlayıcıyı yapmakta kullandığı tespit edilen malzemeler ele geçirildi.
PATRON 3 GÜN BOMBAYLA DOLAŞTI
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hasan D.'nin ilk ifadesinde suçunu kabul ederek bomba yapımını internetten öğrendiğini söylediği belirtildi. Boşanma aşamasında olan eşi Derya D.'nin çalıştığı iş yerindeki patronu Mehmet A. ile ilişkisi olduğunu düşündüğü için el yapımı patlayıcı hazırladığını ve otomobile yerleştirdiği belirlendi. Eşi ile patronun aynı anda otomobile binmesini bekleyen Hasan D., bu nedenle bombayı patlatamadığı öğrenildi. Ölümden dönen Mehmet A., 3 gün boyunca bomba ile gezdiği de ortaya çıktı.
"ÇOCUKLARIMIN CANINA KASTETTİLER"
Adliyeye sevk edilmeden önce hastaneye çıkarılan Hasan D., muhabirin, 'Bir şey söylemeyecek misiniz? Neden yaptınız?' sorusuna; "Söyleriz biraz sonra" diyerek geçiştirdi. Adliyeye çıkarıldığı sırada ise sorunun cevabına karşılık; "Canıma kastettiler de ondan yaptım. Çocuklarımın canına kastettiler" dedi. Yapılan işlemlerin ardından Hasan D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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