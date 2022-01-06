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Kıskanç kocadan bombalı tuzak! 3 gün arabaya binmelerini bekledi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.01.2022 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022
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Kıskanç kocadan bombalı tuzak! 3 gün arabaya binmelerini bekledi

Denizli'de karısının patronuyla yasak aşk yaşadığını düşünen koca Hasan D., internetten uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı yapmayı öğrendi. Patronunun arabasına bomba yerleştiren Hasan D., gözaltına alındı.

Olay, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; apart işletmecisi olan 41 yaşındaki Mehmet A.'nın geçtiğimiz Salı günü otomobilin sol arka çamurluğunda beyaz poşet fark etti. Poşeti olduğu yerden alan Mehmet A.; pil, kablo düzeneği ve cep telefonunu görünce patlayıcı olma ihtimali üzerine polisi aradı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, patlayıcı olduğu belirlenen poşetin içerisinde bulunan uzaktan kumandalı EYP'yi kontrollü olarak etkisiz hale getirdi.



BOMBA YAPIMINI İNTERNETTEN ÖĞRENDİ
Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan araştırma neticesinde bomba düzeneğini yerleştiren şüphelinin, apart işletmecisi Mehmet A.'nın yanında çalışan 38 yaşındaki Derya D.'nin boşanma aşamasında olduğu kocası Hasan D. olduğu ortaya çıktı. Dün akşam saatlerinde polis ekiplerinin adresine düzenlediği operasyonla yakalanan Hasan D.'nin evinde özel eğitimli polis köpeğiyle arama yapıldı. İl Orman Müdürlüğü'nde mevsimlik işçi olarak çalışan 2 çocuk babası Hasan D.'nin evinde el yapımı patlayıcıyı yapmakta kullandığı tespit edilen malzemeler ele geçirildi.



BOMBA İLE 3 GÜN GEZDİ
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hasan D.'nin ilk ifadesinde suçunu kabul ederek bomba yapımını internetten öğrendiğini söylediği belirtildi. Boşanma aşamasında olan eşi Derya D.'nin çalıştığı iş yerindeki patronu Mehmet A. ile ilişkisi olduğunu düşündüğü için el yapımı patlayıcı hazırladığını ve otomobile yerleştirdiği belirlendi. Eşi ile patronun aynı anda otomobile binmesini bekleyen Hasan D., bu nedenle bombayı patlatamadığı öğrenildi. Ölümden dönen Mehmet A., 3 gün boyunca bomba ile gezdiği de ortaya çıktı.



"ÇOCUKLARIM CANINA KASTETTİLER"
Adliyeye sevk edilmeden önce hastaneye çıkarılan Hasan D., muhabirin 'Bir şey söylemeyecek misiniz? Neden yaptınız?' sorusuna; "Söyleriz biraz sonra" diyerek geçiştirdi. Adliyeye çıkarıldığı sırada ise sorunun cevabına karşılık; "Canıma kastettiler de ondan yaptım. Çocuklarım canına kastettiler" dedi.

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