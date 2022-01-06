Kıskanç kocadan bombalı tuzak! 3 gün arabaya binmelerini bekledi
Denizli'de karısının patronuyla yasak aşk yaşadığını düşünen koca Hasan D., internetten uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı yapmayı öğrendi. Patronunun arabasına bomba yerleştiren Hasan D., gözaltına alındı.
Olay, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; apart işletmecisi olan 41 yaşındaki Mehmet A.'nın geçtiğimiz Salı günü otomobilin sol arka çamurluğunda beyaz poşet fark etti. Poşeti olduğu yerden alan Mehmet A.; pil, kablo düzeneği ve cep telefonunu görünce patlayıcı olma ihtimali üzerine polisi aradı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, patlayıcı olduğu belirlenen poşetin içerisinde bulunan uzaktan kumandalı EYP'yi kontrollü olarak etkisiz hale getirdi.
BOMBA YAPIMINI İNTERNETTEN ÖĞRENDİ
Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan araştırma neticesinde bomba düzeneğini yerleştiren şüphelinin, apart işletmecisi Mehmet A.'nın yanında çalışan 38 yaşındaki Derya D.'nin boşanma aşamasında olduğu kocası Hasan D. olduğu ortaya çıktı. Dün akşam saatlerinde polis ekiplerinin adresine düzenlediği operasyonla yakalanan Hasan D.'nin evinde özel eğitimli polis köpeğiyle arama yapıldı. İl Orman Müdürlüğü'nde mevsimlik işçi olarak çalışan 2 çocuk babası Hasan D.'nin evinde el yapımı patlayıcıyı yapmakta kullandığı tespit edilen malzemeler ele geçirildi.
BOMBA İLE 3 GÜN GEZDİ
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hasan D.'nin ilk ifadesinde suçunu kabul ederek bomba yapımını internetten öğrendiğini söylediği belirtildi. Boşanma aşamasında olan eşi Derya D.'nin çalıştığı iş yerindeki patronu Mehmet A. ile ilişkisi olduğunu düşündüğü için el yapımı patlayıcı hazırladığını ve otomobile yerleştirdiği belirlendi. Eşi ile patronun aynı anda otomobile binmesini bekleyen Hasan D., bu nedenle bombayı patlatamadığı öğrenildi. Ölümden dönen Mehmet A., 3 gün boyunca bomba ile gezdiği de ortaya çıktı.
"ÇOCUKLARIM CANINA KASTETTİLER"
Adliyeye sevk edilmeden önce hastaneye çıkarılan Hasan D., muhabirin 'Bir şey söylemeyecek misiniz? Neden yaptınız?' sorusuna; "Söyleriz biraz sonra" diyerek geçiştirdi. Adliyeye çıkarıldığı sırada ise sorunun cevabına karşılık; "Canıma kastettiler de ondan yaptım. Çocuklarım canına kastettiler" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman?
- Diziler ne zaman başlayacak? TV’de diziler neden yok? ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1 diziler ne zaman başlıyor?
- Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı açıkladı! 2022 Survivor ne zaman başlayacak? All-Star Ünlüler Gönüllüler kadrosu...
- Ahmet Erhan Göçmez kimdir? Seçmenlere küfreden Ahmet Erhan Göçmez kaç yaşında, hangi partili?
- Bir Zamanlar Çukurova bugün var mı yok mu? 6 Ocak ATV yayın akışı Bir Zamanlar Çukurova BZÇ neden yok?
- Gözler o kararda! Tam kapanma gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir hafta sonu yasağı olacak mı?
- Üniversite sınavı başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 YKS TYT başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
- 6 Ocak KYK burs ve kredi yattı mı? 2022 Ocak ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? TC kimlik numarasının sonu...
- Ve son dakika açıklandı! KPSS 2021/2 tercih atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Kamu personeli yerleştirmeleri...
- TOGG Sedan fiyatı ne kadar oldu? TOGG fiyatı belli oldu mu? TOGG kaç TL olacak?
- Son günler... 28. Dönem POMEM başvuru ne zaman bitiyor? 2022 polis alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kazakistan nüfusu ne kadar? Kazakistan Müslüman mı, dini nedir?