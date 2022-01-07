Eren Bülbül’ün ikizi Gizem Bülbül: Şehit düştüğü anı hissettim içime bir ateş düştü o an

"SENİN DEĞERİNİ BİLİYORUM KARDEŞİM, SEN BİR TANESİN"

"Eren unutulmadığı için çok mutluyum" diyen Gizem Bülbül, sözlerine şöyle devam etti: "Bu filmle birlikte Eren, tüm dünyada anılıyor. Filmde en çok duygulanıp ağladım sahnelerden birisi ise 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının olduğu sahne. Hayattayken o paylaşımı yaptığında ona 'Senin değerini biliyorum kardeşim, sen bir tanesin' demiştim. Bir diğer en acı sahne ise evimizin önünde hainler tarafından Eren'in şehit edilmesiydi. Biz o gün evimize çıkamadık. Hastaneye gittiğimizde Eren dizinden vuruldu, ameliyat olacak dediler. Halbuki ikizim, canım, hayatını kaybetmişti. Bize, akşama doğru o acı haberi verdiler. O sahne yüreğimi bir kez daha burktu. Onu çok özledim."