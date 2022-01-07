Camından fırladığı tırın altında kaldı

Koçer'in emniyet kemeri takılı olmayan yanındaki eşi Feride Koçer, ön camdan fırladı. Koçer, eşinin kullandığı tırın altına girdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, yapılan çalışmayla Feride Koçer'i sıkıştığı yerden kurtardı. Koçer, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.