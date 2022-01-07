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Camından fırladığı tırın altında kaldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.01.2022 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022
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Camından fırladığı tırın altında kaldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, otobüse çarpan tırdaki Feride Koçer, yola fırladı. Koçer, eşinin kullandığı tırın altında kalıp yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki akşam saatlerinde Yeniyalı Mahallesi D-100 kara yolu yan yolda meydana geldi. Soner Koçer yönetimindeki 06 JU 972 plakalı tır, ara sokaktan çıktığı sırada Şükrü G. yönetimindeki 41 P 0043 plakalı otobüse yandan çarptı.

Koçer'in emniyet kemeri takılı olmayan yanındaki eşi Feride Koçer, ön camdan fırladı. Koçer, eşinin kullandığı tırın altına girdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, yapılan çalışmayla Feride Koçer'i sıkıştığı yerden kurtardı. Koçer, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ara sokaktan çıkan tırın otobüse çarptığı, yola fırlayan Feride Koçer'in aracın altında kaldığı görülüyor.

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