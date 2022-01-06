Ardahan Valiliği harekete geçti! Tilkiye yapılan eziyetin görüntüleri tepki çekti!

...Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından gerekli işlemler başlatılmıştır. Konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı da bilgilendirilerek adli işlem süreci de başlatılmıştır.'' denildi.