Polisin dur ihtarına uymayan sürücü 5 araca çarptı

Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucu otomobilde bulunan şüphelilerin Ertuğrul Ş. ve Eşref Ş. Olduğu öğrenildi. Yapılan GBT sonucu iki şüphelinin de suç kaydı olduğu öğrenildi. Sürücü Ertuğrul Ş.'nin daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ve henüz geri alamadığı anlaşıldı.