Ümraniye’de anneanne terörü! Okulda dehşet saçtı

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede okula gelen polis ekipleri, anne ve anneanneyi gözaltına aldı. Müdire Mısra Kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi gören Kardeşler, 3 gün iş göremez raporu aldı. Adliyeye sevk edilen anne ve anneanne ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖFKELİ ANNEANNE KAMERAYA YANSIDI

Okul müdiresi Mısra Kardeşler'in darp edilmesinin ardından anneanne Z.Y.'nin odada sinir krizi geçirdiği ve Kardeşler'e küfür ve tehditler savurduğu anlar diğer veliler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.