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Ardahan'da tilkiye eziyet eden 4 şahsa ceza yağdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.01.2022 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022
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Ardahan’da tilkiye eziyet eden 4 şahsa ceza yağdı

Ardahan'da yaralı halde yakaladıkları tilkiye eziyet eden 4 şahsa, toplam 26 bin 764 lira para cezası kesilecek.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün bir sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan görüntülerde, bir tilkiye kötü muamelede bulunulduğuna ilişkin görüntülerin ardından yürütülen çalışmalarda 4 şahsın kimlik ve adreslerinin belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, "An itibarıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüz personeli, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile gerekli işlemler başlatılarak, tutanak için ilgili karakola intikal ettirilmiştir" denildi.

Açıklamada, hayvana kötü davranarak şiddet uygulayan şahıslara toplam 26 bin 764 lira idari ceza uygulanacağı ifade edildi.

Eziyetin görüntüleri tepki çekti! EZİYETİN GÖRÜNTÜLERİ TEPKİ ÇEKTİ!

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