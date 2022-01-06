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Son dakika: İstanbul Fatih'te öğrenciler gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.01.2022
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Son dakika: İstanbul Fatih’te öğrenciler gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri... İstanbul Fatih'te Büyük Reşitpaşa Ortaokulu öğrencilerinden bazıları, tavuk, pilav, çorba ve ayrandan oluşan öğle yemeğini yedikten sonra rahatsızlanınca, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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