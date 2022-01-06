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Son dakika: İki firari hükümlü Trabzon'da yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.01.2022
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Son dakika: İki firari hükümlü Trabzon’da yakalandı

Son dakika haberleri... Trabzon'da yakalanan firari 2 hükümlü cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında, hakkında 9 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T.G'yi yakalandı.

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