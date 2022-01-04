Pendik’te doktoru darp eden sanık hakkında karar çıktı!

'BENİ ELİNDEN ZOR KURTARDILAR'

Müşteki Esma D. ise duruşmada sanıktan şikayetçi olduğunu ve sanığın cezalandırılmasını isteyerek 'O gün sanık bana arkadan saldırdı. 3 erkek şahıs dahi beni kurtaramadı. Saçlarıma yapışarak beni yere doğru çekti. Sonrasında araya girenler beni zor kurtardı. Benimse sanığa karşı hiçbir eylemim olmadı' dedi. Müşteki avukatı ise beyanında 'Müvekkilim bu olaydan dolayı zarar görmüştür. Sanıktan şikayetçiyiz' şeklinde konuştu.

SAVCI MÜTALAASINDA CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Duruşmada verilen savcılık mütalaasında sanığın müştekinin saçlarını eline dolayarak çekmek suretiyle adli raporda da belirtildiği üzere müştekide saç açılması oluştuğundan sanığın cezalandırılmasını ve tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak sanığın tahliye edilmesini talep etti.

1 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme, duruşma sonu davayı karara bağlayarak sanığın sağlık çalışanına karşı 'Kasten yaralama' suçunu işlediğini belirterek 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar vererek sanığın tahliyesine hükmetti.