Pendik’te doktoru darp eden sanık hakkında karar çıktı!
Son dakika haberine göre: Pendik’te doktor Esma D.’nin saçlarını çekerek darp ettiği gerekçesiyle 1 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık M.İ. hakim karşısına çıktı. Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığın sağlık çalışanına karşı ‘Kasten yaralama’ suçunu işlediğini belirterek 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar vererek sanığın tahliyesine hükmetti.
Pendik'te doktor Esma D.'nin saçlarını çekerek darp ettiği gerekçesiyle 1 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık M.İ. hakim karşısına çıktı. Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığın sağlık çalışanına karşı 'Kasten yaralama' suçunu işlediğini belirterek 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar vererek sanığın tahliyesine hükmetti.
Pendik'te 17 Kasım 2021 tarihinde hastaneye gelen ve alkollü olduğu anlaşılan tutuklu sanık M.İ.'nin kolundaki damar yolunu çıkartan müşteki doktor Esma D.'ye arkadan saldırdığı ve müştekinin saçlarını eline doladığı ve müştekiyi 40 saniye boyunca darp ettiği iddia edilmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamındaysa M.İ. hakkında 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
DOKTORA SALDIRAN SANIK HAKİM KARŞISINDAYDI
İstanbul Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesine müşteki Esma D. ve tutuklu sanık M.İ. katılırken taraf avukatları da mahkeme salonunda yerini aldı.
ÇOK PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Duruşma yaptığı savunmasında tutuklu sanık M.İ., 'Ben de bir sağlık çalışanıyım. Bugüne kadar doktorlara saygısızlık dahi yapmadım. Ancak bu konu hakkında hata yaptığımı farkındayım ve müştekiden özür diliyorum. Çok pişmanım. Hiçbir şeyi kasti ve bilinçli şekilde yapmadım. Yaptığım eylemlerin hiçbirini hatırlamıyorum' diyerek beraatini talep etti.
'BENİ ELİNDEN ZOR KURTARDILAR'
Müşteki Esma D. ise duruşmada sanıktan şikayetçi olduğunu ve sanığın cezalandırılmasını isteyerek 'O gün sanık bana arkadan saldırdı. 3 erkek şahıs dahi beni kurtaramadı. Saçlarıma yapışarak beni yere doğru çekti. Sonrasında araya girenler beni zor kurtardı. Benimse sanığa karşı hiçbir eylemim olmadı' dedi. Müşteki avukatı ise beyanında 'Müvekkilim bu olaydan dolayı zarar görmüştür. Sanıktan şikayetçiyiz' şeklinde konuştu.
SAVCI MÜTALAASINDA CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ
Duruşmada verilen savcılık mütalaasında sanığın müştekinin saçlarını eline dolayarak çekmek suretiyle adli raporda da belirtildiği üzere müştekide saç açılması oluştuğundan sanığın cezalandırılmasını ve tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak sanığın tahliye edilmesini talep etti.
1 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Mahkeme, duruşma sonu davayı karara bağlayarak sanığın sağlık çalışanına karşı 'Kasten yaralama' suçunu işlediğini belirterek 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar vererek sanığın tahliyesine hükmetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖSYM son durum: KPSS 2021/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS yerleştirmeleri ne zaman?
- Aile yardımı 2022 ne kadar oldu? Eş, çocuk 0-6 yaş, çocuk 6 yaş üstü memur aile yardımı ne kadar, kaç TL oldu?
- AÖL 2. dönem sınavları online mı yapılacak? 2022 açık lise sınavı ne zaman yapılacak? MEB tarih verdi
- Okullar kapanacak mı? 2022 yüz yüze eğitim iptal mi oldu? MEB'den son dakika uzaktan eğitim açıklaması
- BAT sigara zammı geldi mi? 4 Ocak Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe fiyatı ne kadar?
- 4 Ocak güncel sigara fiyatları: JTI, Philip Morris, BAT, Türktab, Tekel 2022 sigara fiyatı ne kadar, kaç TL?
- Yeni sigara zamları açıklandı mı? 2022'de sigaraya kaç TL zam gelecek? Yeni zamlarla sigara fiyatları ne kadar?
- e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama: 2022 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı?
- Final yapacağı iddia edilmişti! Acun Ilıcalı, Kırmızı Oda için kararını verdi! Yeni sezonda...
- Masterchef ne zaman bitiyor? Masterchef final tarihi açıklandı mı? İşte finalin yapılacağı yer...
- KPSS 2021/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS-2021 2 tercih sonuç tarihi açıklandı mı? İşte beklenen tarih...
- Survivor 2022 için geri sayım! Survivor All Star Ünlüler-Gönüllüler takımında kimler var? Survivor All Star ne zaman başlayacak?