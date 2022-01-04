Sivas’ta pitbull ile dolaşan şahsa 14 bin 982 bin TL ceza
YAŞAM DHA
Sivas’ta sokakta pitbull türü köpek dolaştıran Eren B.'ye (16) 14 bin 982 TL para cezası verildi. El konulan pitbull köpeği, hayvan barınağına alındı.
Sivas Fatih Mahallesi 58'inci Sokak'ta okul etrafında pitbull köpeği dolaştırıldıği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, bölgeye intikal etti.
14 BİN 982 BİN TL
Ekipler, Eren B.'nin elinde pitbull ile gezdiğini fark etti. Hayvanı yeni sahiplendiğini söyleyen Eren B.'ye yasaklı köpek bulundurmak ve okul çevrelerinde gezdirme gerekçesiyle 14 bin 982 lira para cezası uygulandı.
Köpek, bölgeye çağırılan Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ait hayvan ambulansı ile teslim alınarak barınağa götürüldü.
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