Sivas’ta pitbull ile dolaşan şahsa 14 bin 982 bin TL ceza

14 BİN 982 BİN TL

Ekipler, Eren B.'nin elinde pitbull ile gezdiğini fark etti. Hayvanı yeni sahiplendiğini söyleyen Eren B.'ye yasaklı köpek bulundurmak ve okul çevrelerinde gezdirme gerekçesiyle 14 bin 982 lira para cezası uygulandı.