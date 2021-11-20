20 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul Pendik'te acil servis doktoruna saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul Pendik'te acil servis doktoruna saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.11.2021 02:21
Pendik'te, alkollü olduğu iddia edilen kadın, acil serviste görevli Pratisyen Doktor Esma Demir'in saçını çekerek saldırıda bulundu. Olay anları güvenlik kameralarına yansırken, saldırgan kadından şikayetçi olan Doktor Esma Demir, olayın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Olay, 17 Kasım Çarşamba günü sabaha karşı meydana geldi. İddiaya göre, ihbar üzerine polis otelde kavga eden çifti sağlık kontrolü için Pendik Devlet Hastanesi'ne götürdü. İşlemleri yapılan çiftten alkollü olduğu iddia edilen kadın bir anda hastanenin acil servisinde görevli Pratisyen Doktor Esma Demir'e saldırdı. Demir'in saçını tutarak çeken kadına polisler ve çevredekiler müdahale etti. Doktor Demir'in saçı uzun uğraşlar sonucu kadından kurtarılabildi.

"ARTIK YETER"

Doktor Esma Demir, adı öğrenilemeyen kadından şikayetçi oldu. Polis soruşturmasının sürdüğü olayı Demir sosyal medya hesabından duyurdu. Olay anına ilişkin görüntüleri de paylaşan Demir, "Herkese merhaba. Ben acil serviste çalışmakta olan bir doktorum. 17 Kasım günü sabaha karşı nöbette iken fiziksel şiddete maruz kaldım. Olay olduğundan beri kafamı toplamaya sakin olmaya üzülmemeye çalışıyorum ama inanın bu gerçekten sandığımdan daha zormuş. Bana aniden sebepsiz saldıran şahıs hakkında adli süreçler başlatıldı.

"KİM 'DUR' DİYECEK!"

Bu görüntüleri buraya koymak beni ne kadar yaralıyor tahmin bile edemezsiniz. Ancak görmeyen gözler belki bu kez görür büyük bir farkındalık yaratırım umuduyla bu videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sağlık çalışanları olarak çoğu gün uğradığımız sözel şiddete karşı maalesef tepkisiz kalmaya çoktan başlamıştık ancak bu ve bunun gibi olaylar da hiç de az yaşanmıyor biliyorum. Bir gün benim de başıma gelebileceğinin korkusunu çalışırken içimde hep taşıyordum. Mesleğimde 2.yılımın daha başındayken uğradığım bu şiddet ümidimi, şevkimi çokça tüketse de yine de haykırmak istiyorum. Buna ne zaman, nasıl, kim 'dur' diyecek, bilmiyorum ama artık YETER" ifadelerine yer verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

İstanbul’da acil servis doktoruna saldırı kamerada!
İstanbul'da acil servis doktoruna saldırı kamerada!
Vahşet! Sokak ortasında öldürdü
Vahşet! Sokak ortasında öldürdü
Polisle arkadaşını ayırmak isterken canından oldu
Polisle arkadaşını ayırmak isterken canından oldu
TEM’de 10 araçlı zincirleme kaza yaralılar var
TEM’de 10 araçlı zincirleme kaza yaralılar var
Aniden bastıran kar yağışı yolu kapattı
Aniden bastıran kar yağışı yolu kapattı
Küçük Müslüme’nin cenazesi Mersin’e getirildi
Küçük Müslüme'nin cenazesi Mersin'e getirildi
Müslüme’nin cenazesi Mersin’e gönderildi
Müslüme'nin cenazesi Mersin'e gönderildi
Kız arkadaşını ve kendisini öldürdü
Kız arkadaşını ve kendisini öldürdü
İstanbul’da tekstil atölyesinde yangın
İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın
Zincirleme trafik kazası 7 araç birbirine girdi
Zincirleme trafik kazası 7 araç birbirine girdi
Özel harekat ekipleri evi ablukaya aldı
Özel harekat ekipleri evi ablukaya aldı
Erzurum’da büyük deprem bekleniyor mu?
Erzurum'da büyük deprem bekleniyor mu?
Daha Fazla Video Göster