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K9 köpekleri koronavirüse karşı eğitiliyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.01.2022 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022
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K9 köpekleri koronavirüse karşı eğitiliyor

Koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalar tüm dünyada devam ediyor. Bazı ülkelerde koronavirüs vakalarının tespiti için de eğitilerek tarama yapmaya başlayan köpeklerin bu amaçla Türkiye’de kullanılabilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi ve TAV Güvenlik tarafından oluşturulan ortak çalışma grubunun, patlayıcı ve yasaklı madde tespitinde başarıyla görev yapan K9 köpeklerinin Covid-19 vakalarını da tespit edebilmeleri amacıyla sürdürdüğü çalışmalarda sona gelindi.

Pozitif hastaların kokularının tanıtılmasına yönelik eğitimlerin ardından köpeklerin virüs kokusunu tanıma konusunda yüksek bir başarı oranı yakalanırken köpeklerin bu kokuyu ayırt edebildikleri görüldü.

LABORATUVAR TESTLERİ TAMAMLANINCA SAHADA ÇALIŞMAK İSTİYORUZ

Koku duyuları insanlara göre 100 bin kata kadar gelişmiş olan K9 köpeklerinin uzun yıllardır dünyanın farklı ülkelerinde hastalıkların tespitinde görev aldığını ifade eden TAV Güvenlik Genel Müdürü Turgay Şahan, "Biz de buradan yola çıkarak ve hayata geçirilen uygulamaları inceleyerek, K9 birimimizi salgın koşullarında kritik öneme sahip olan bu konuda geliştirmeye başladık. Geçtiğimiz dönemde bir yandan köpeklerin temel koku eğitimleri devam ederken diğer yandan da gerekli ekipmanları temin ederek testler için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Uzun süredir devam eden ve her türlü faaliyetin bilimsel kayıtlar eşliğinde yürütülmesi ile yakın zamanda laboratuvar testlerinin tamamlanmasını takiben K9 ekibimizle fiili olarak sahada da çalışmalara başlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

YURTDIŞINDA DA HİZMET VERMEYİ AMAÇLIYORUZ

Şahan, eğitim alan köpeklerini kalabalık ve yoğun insan trafiği olan havalimanları, deniz limanları, stadyumlar, alışveriş merkezleri, konser alanları ve gümrük kapıları gibi birçok alanda kullanmayı planladıklarını, ayrıca bu konuda sertifikalandırılan köpeklerle yurtdışında da hizmet vermeyi amaçladıklarını kaydetti.

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