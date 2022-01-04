K9 köpekleri koronavirüse karşı eğitiliyor

LABORATUVAR TESTLERİ TAMAMLANINCA SAHADA ÇALIŞMAK İSTİYORUZ



Koku duyuları insanlara göre 100 bin kata kadar gelişmiş olan K9 köpeklerinin uzun yıllardır dünyanın farklı ülkelerinde hastalıkların tespitinde görev aldığını ifade eden TAV Güvenlik Genel Müdürü Turgay Şahan, "Biz de buradan yola çıkarak ve hayata geçirilen uygulamaları inceleyerek, K9 birimimizi salgın koşullarında kritik öneme sahip olan bu konuda geliştirmeye başladık. Geçtiğimiz dönemde bir yandan köpeklerin temel koku eğitimleri devam ederken diğer yandan da gerekli ekipmanları temin ederek testler için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Uzun süredir devam eden ve her türlü faaliyetin bilimsel kayıtlar eşliğinde yürütülmesi ile yakın zamanda laboratuvar testlerinin tamamlanmasını takiben K9 ekibimizle fiili olarak sahada da çalışmalara başlamayı planlıyoruz" diye konuştu.