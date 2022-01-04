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Bursa'da facia! Bir aile yangına uyurken yakalandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 04.01.2022 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022
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Bursa’da facia! Bir aile yangına uyurken yakalandı

Bursa Osmangazi’de bir köy evinin çatı katı katında bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın kısa süre içerisinde evin her yanını sardı. Evde uyuyan aile son anda kurtulurken küle döndü.

Yangın, 04.50 sularında Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Büyükdeliller Mahallesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, iki katlı bir evin çatısında daha bilinmeyen bir nedenden yangın meydana geldi.

PANİKLE DIŞARI ÇIKTILAR

Alevler kısa süre içerisinde evin her tarafını sararken uyuyan aile ise panikle kendilerini dışarı atıp itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

1 SAAT SÜREN MÜDAHALE SONUCU KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait Keles ve İhsaniye grubundan itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu tamamen kontrol altına aldı. Ev kullanılmaz hale gelirken can kaybı yaşanmadı.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

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