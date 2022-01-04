Arkasına bile bakmadan kaçtı! Bursa'da pes dedirten olay
Bursa'da bir sürücü otomobil ile geri manevra yaparken sokak üzerinde duran köpeği ezdi. Arkasına bile bakmadan giden sürücü, "pes" dedirtti. Öte yandan yaralanan köpek çevredeki vatandaşlar tarafından veteriner hekime götürüldü.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü geri manevra yaparken sokak üzerinde duran köpeği ezdi.
Otomobil üzerinden geçen köpek acı haykırışları ile sağa sola kaçışırken, sürücü ise arkasına bile bakmadan uzaklaştı. Bu anlar büyük tepki topladı.
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