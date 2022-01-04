04 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Valilik açıkladı! Şırnak'ta 14 bölge için 'geçici özel güvenlik bölgesi' kararı

Valilik açıkladı! Şırnak'ta 14 bölge için 'geçici özel güvenlik bölgesi' kararı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.01.2022
ABONE OL
Valilik açıkladı! Şırnak’ta 14 bölge için ’geçici özel güvenlik bölgesi’ kararı

Şırnak'ta merkez ile ilçelerine bağlı 14 bölge, 1 yıl süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın bahse konu tarihler arasında can ve mal güvenlikleri bakımından belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmeleri yasaktır" ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA