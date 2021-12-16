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Osmaniye’de ehliyet sınavında görülmemiş kopya düzeneği! Bakın nasıl yakayı ele verdi?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.12.2021 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021
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Osmaniye’de ehliyet sınavında görülmemiş kopya düzeneği! Bakın nasıl yakayı ele verdi?

Osmaniye’de ehliyet sınavına giren bir adam kopya çekmek için yapmadığını bırakmadı. Girdiği ehliyet sınavında sağ omzunun üzerine kamera, cep telefonu, modem ve kulaklık yerleştirerek özel düzenek kuran zanlı suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 15 Aralık tarihinde Osmaniye'de yapılan ehliyet sınavında, bir şahsın kuşkulu hareketlerinden dolayı kopya çektiğinden şüphelenen görevliler durumu emniyet güçlerine bildirdi.

OMZUNDAN ÇIKANLAR PES DEDİRTTİ

Görevlilerin ihbarı üzerine sınav merkezine giden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, O.S. isimli şüphelinin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada, şahsın sağ omuz üzerine yerleştirilmiş wifi destekli ses ve görüntü aktarımı yapan düzenek bulundu.

8 BİN TL'LİK DÜZENEK

Gözaltına alınan şahıs, ifadesinde kopya düzeneğini 8 bin TL karşılığında hazırlattığını söyledi. Bunun üzerine O.S. ile irtibatlı olduğu tespit edilen F.Ş., Ş.T. ve İ.K. isimli şahıslar da gözaltına alındı.
Wifi destekli ses ve görüntü kaydeden düzenek ve 8 bin lira paraya el konulurken, şahısların adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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