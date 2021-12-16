Osmaniye’de ehliyet sınavında görülmemiş kopya düzeneği! Bakın nasıl yakayı ele verdi?
Osmaniye’de ehliyet sınavına giren bir adam kopya çekmek için yapmadığını bırakmadı. Girdiği ehliyet sınavında sağ omzunun üzerine kamera, cep telefonu, modem ve kulaklık yerleştirerek özel düzenek kuran zanlı suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 15 Aralık tarihinde Osmaniye'de yapılan ehliyet sınavında, bir şahsın kuşkulu hareketlerinden dolayı kopya çektiğinden şüphelenen görevliler durumu emniyet güçlerine bildirdi.
OMZUNDAN ÇIKANLAR PES DEDİRTTİ
Görevlilerin ihbarı üzerine sınav merkezine giden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, O.S. isimli şüphelinin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada, şahsın sağ omuz üzerine yerleştirilmiş wifi destekli ses ve görüntü aktarımı yapan düzenek bulundu.
8 BİN TL'LİK DÜZENEK
Gözaltına alınan şahıs, ifadesinde kopya düzeneğini 8 bin TL karşılığında hazırlattığını söyledi. Bunun üzerine O.S. ile irtibatlı olduğu tespit edilen F.Ş., Ş.T. ve İ.K. isimli şahıslar da gözaltına alındı.
Wifi destekli ses ve görüntü kaydeden düzenek ve 8 bin lira paraya el konulurken, şahısların adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asgari ücret kaç lira oldu? AGİ dahil 2022 asgari ücret ne kadar? AGİ’yle birlikte asgari ücret maaşı hesaplama!
- ÖSYM sınav takvimi 2022: YKS, KPSS, ALES, DGS, İSG, YÖKDİL sınav tarihleri! 2022’de sınavlar ne zaman?
- Kuveyt Türk çöktü mü? Kuveyt Türk mobil açılmıyor hatası! Kuveyt Türk müşteri hizmetleri numarası nedir?
- Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı branşlar kontenjanlar! Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu kadro dağılımı!
- Dolar/TL ne kadar oldu? 16 Aralık dolar kuru kaç lira? Bugün dolar ne kadar?
- Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2022 asgari ücret son dakika ne zaman açıklanacak? Asgari ücret bugün açıklanır mı?
- 16 Aralık MB faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 2021 Aralık Merkez Bankası faiz kararı ne olur?
- 16 Aralık evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası (maaşı) hangi illerde hesaplara yattı?
- 14-18-22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları! Altın yerinde durmuyor! 16 Aralık canlı altın fiyatı ne kadar?
- Brütten nete maaş hesaplama nasıl yapılır? Kesintiler sonucu net asgari ücret ne kadar?
- Asgari ücrete AGİ dahil mi? AGİ dahil asgari ücret hesaplama nasıl yapılır? Bekar, evli, çocuklu, çocuksuz...
- Konuşanlar yayından kaldırıldı mı? RTÜK'ten flaş açıklama: Exxen'de Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar bitti mi?