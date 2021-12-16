Osmaniye’de ehliyet sınavında görülmemiş kopya düzeneği! Bakın nasıl yakayı ele verdi?

8 BİN TL'LİK DÜZENEK

Gözaltına alınan şahıs, ifadesinde kopya düzeneğini 8 bin TL karşılığında hazırlattığını söyledi. Bunun üzerine O.S. ile irtibatlı olduğu tespit edilen F.Ş., Ş.T. ve İ.K. isimli şahıslar da gözaltına alındı.

Wifi destekli ses ve görüntü kaydeden düzenek ve 8 bin lira paraya el konulurken, şahısların adliyeye sevk edileceği öğrenildi.